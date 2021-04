FOTO: Altair Jarabo se comprometió en matrimonio con su novio Frèdèric García

Altair Jarabo es muy reservada con su vida personal, pero esta vez decidió anunciar por todo lo alto que se comprometió en matrimonio

La actriz Altair Jarabo suele ser muy reservada con su vida privada, sin embargo, en esta ocasión no pudo contenerse y compartió con sus seguidores una gran noticia.

En su cuenta de Instagram, Altair Jarabo no sólo reveló que tiene novio, también subió una foto de su pareja.

Las cosas no quedaron ahí, la actriz de ‘Vencer el desamor’ reveló que pronto escuchará la marcha nupcial porque se acaba de comprometer en matrimonio.

"Quiero compartirles una noticia muy especial. 💓💍... Me caso con este hombre maravilloso!!!" Altair Jarabo

¿Quién es el hombre con el que Altair Jarabo se comprometió en matrimonio?

El jueves 29 de abril, Altair Jarabo publicó una foto en la que aparece muy sonriente, luciendo un hermoso vestido de tul en color durazno.

Al lado de Altair aparece su futuro esposo, de nombre Frèdèric García, quien la toma de una mano, mientras en la otra la actriz presume su anillo de compromiso.

"Estamos comprometidooooooooos !!!": Altair Jarabo

Jarabo acompañó su publicación con un texto en el que expresó su emoción por su futura boda y habló sobre qué la hizo aceptar la propuesta de matrimonio.

"Lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz" Altair Jarabo

Pero ahí no quedó la declaración de amor de la actriz a su novio Frèdèric García.

"Él lo sabe por que se lo digo todos los días : Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida" Altair Jarabo

Famosos llenan de felicitaciones a Altair Jarabo

Tras el anuncio, famosos como Claudia Álvarez, Julián Gil, Eva Cedeño, Michelle Renaud y Ana Brenda Contreras le escribieron emotivas felicitaciones a Altair.

"Hermosaaaaa felicidades!!!! Qué la vida les traiga puras bendiciones juntos! Te quiero mucho y amo saberte feliz!!!!" Claudia Álvarez

"Queeeeeee ? Comooooooo? Jajaja ya lo sabía... Que felicidad Altair ❤️

Muchas bendiciones corazón... Allí estaremos si dios quiere tirándote arrocito" Julián Gil