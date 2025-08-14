Alma Cero, de 50 años de edad, sorprendió a los medios al revelar que se cambió el color de los ojos con una cirugía.

Con total sinceridad, Alma Cero dio todos los detalles de la cirugía que le dio a sus ojos un color azul.

Alma Cero da detalles de la cirugía con la que se cambió el color de ojos

En un encuentro con reporteros, Alma Cero comentó que fue a través de una operación láser como pudo cambiar el color de sus ojos a azul.

Incluso, Alma Cero no tuvo reparo en confesar que a pesar de los riesgos, decidió hacerse el procedimiento por pura vanidad.

Alma Cero (@alma_cero / Instagram)

“¿Fue peligrosa la operación?“, le preguntaron. Ella reconoció que como toda cirugía, hubo riesgos que decidió asumir y por fortuna todo salió bien.

“¿Fue doloroso el procedimiento?“, insistieron los reporteros en saber. Alma Cero aseguró que no e incluso dijo que duró muy poco y en dos sesiones.

Asimismo, destacó que otra ventaja fue que la cirugía le ayudó para ver mejor.

“Es fotosensibilidad, pero corrigió un poquito la forma de mi ojo y entonces veo mejor ahora. Porque es con láser, se hacen unos ciertos cortecitos y todo”, explicó.

Alma Cero abandona Lagunilla mi barrio (Instagram/@lagunillamb_)

Alma Cero confiesa que por vanidad se arriesgó a hacerse la cirugía que cambió el color de ojos

Alma Cero dejó entrever que la cirugía para cambiarse el color de ojos sí tuvo un precio significativo, tanto que aún sigue pagándola.

“Pues sí, lo estamos pagando todavía. Lo saqué a meses sin intereses”, bromeó.

La actriz advirtió que antes de realizarse el procedimiento, es necesario someterse a exámenes previos para checar cómo está toda la estructura del ojo.

“Ya después te ponen unas gotas que salen de ahí que no sabes que miras con fotosensibilidad, no ves nada porque abren completamente tu ojo”, aseveró.

Alma Cero fue tan sincera sobre la cirugía, que reconoció que se la hizo únicamente por presunción.

“¡Claro!, pero si todos los que pisamos los escenarios somos unos vanidosos, ¿de qué hablas? Claro que sí”. Alma Cero

Lo mejor, destacó la actriz, es que esta cirugía puede revertirse.

“Esto lo investigó mi esposo hace muchos años y buscamos obviamente un procedimiento que no fuera riesgoso”, afirmó.