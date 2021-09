Alicia Villarreal quiere que Angelique Boyer protagonice su bioserie

Son varias las celebridades que han decidido apostar por la creación de sus bioseries, tal es el caso de Alicia Villarreal quien ya se encontraría en pláticas para llevar su vida a las pantallas.

En entrevista compartida por el programa ‘Sale el Sol’, Alicia Villarreal confesó que ya tiene en mente a dos personas que podrían interpretarla en su serie biografía: se trata de su hija Melenie Carmona o Angelique Boyer.

A finales de abril, Melenie Carmona reveló sus deseos de incursionaren el mundo de la música, sin embargo esto no la alejaría de poder interpretar a Alicia Villarreal en su serie biográfica.

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Alicia Villarreal reveló que ya se encuentra trabajando en su bioserie. Incluso destacó que ya le han llegado algunas propuestas de actrices.

Aunque todavía se encuentre en desarrollo, Alicia Villarreal destacó que tiene en la mente dos opciones: su hija Melenie Carmona y Angelique Boyer.

“Hay algunas propuestas de actrices, y bueno, a mí me encantaría mi hija, ha tomado sus cursos dramáticos y todo eso, pero no sé, la verdad tengo una opción que me encantaría mucho y es con Angelique (Boyer)”

Durante su conversación Alicia Villarreal señaló que le llegaron algunas propuestas, pero ya se decidió por una opción.

Sin revelar más detalles, Alicia Villarreal destacó que le gustaría que en su biosere se representará a la cantante que conocen sus seguidores.

Aunque reconoce que ha pasado momentos muy complicados en la industria, Alicia Villarreal puntualizó que no quiere ser retratada como la “pobrecita güera”.

“Tampoco que digan ‘¡ay, pobrecita güera!’ porque pobrecita no tengo nada, me conocen, he trabajado mucho, me he esforzado en una industria que es de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque no quiero batallar”

Alicia Villarreal