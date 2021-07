Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, tiene Covid-19

México se encuentra en plena tercera ola de Covid-19 y los famosos no han podido escapar a ella, siendo Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, la nueva afectada.

Así lo confirmó su padre, el actor Arturo Carmona, quien compartió un video para mostrar cómo Melenie Carmona está enfrentando el Covid-19.

También, el exesposo de Alicia Villarreal aprovechó la situación de Melenie Carmona para extender el llamado a cuidarse, subrayando que la pandemia de Covid-19 no ha terminado.

El sábado 24 de julio, a través de su cuenta de Instagram, Arturo Carmona publicó un video en el que aparece Melenie Carmona cantando a todo pulmón una canción de Celine Dion.

El tema es ‘All By Myself’, que la hija de Alicia Villarreal parece entonar en referencia a su aislamiento por Covid-19.

El actor acompañó la grabación con un mensaje en el que se dijo orgulloso de las capacidades vocales de Melenie Carmona y de paso reveló que tiene Covid-19.

Más tarde, Melenie Carmona retomó la publicación de su papá, también en Instagram, acompañando el video con la frase: “Stoy enfermita”.

Luego, señaló que durante su aislamiento ha hecho de todo para sobrellevar el aburrimiento, pues afortunadamente el Covid-19 sólo parece haberle provocado síntomas leves.

“Ya me hice tiktoker, ya me puse a bailar, ya me puse a cantar, ya me puse a hacer chistes, ya me hice psicóloga, ¿qué sigue, qué sigue?”

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal