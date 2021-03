Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, sufrió acoso sexual por parte de una persona cercana a su familia

Melenie Carmona de 22 años, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona compartió un fuerte mensaje en Instagram al denunciar acoso sexual por parte de un miembro muy cercano a su familia.

En el marco del Día de la mujer, Melenie Carmona dio a conocer mediante una carta pública los detalles y reveló que esto habría sucedido el 12 de noviembre del año 2016. La joven se refirió a lo complicado que ha sido seguir conviviendo con su agresor en reuniones familiares , como la Navidad.

Melenie Carmona, quien entonces tenía 16 años, destapó que aquel día fue cansado para ella, por lo que se quedó dormida muy pronto; de repente, el hombre que ella conocía como “niño honesto y trabajador” y del cual no reveló su identidad, entró a su habitación con la excusa de que había escuchado ruidos extraños , por lo que se quedó en su habitación. Esa noche él metió su mano en su short.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti. Entraste a mi cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, tome la pendeja decisión de dejarte pasar y pasando las horas lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short, dejándome totalmente paralizada” Melenie

Melenie Carmona contó que estuvo encerrada durante 2 horas en el baño, donde no dejaba de llorar y no podía ni respirar. Ya que tuvo el coraje de salir a afrontar al agresor, este ya se había ido de su casa. Paralelamente, la joven compartió en sus historias de Instagram un contundente mensaje:

“Quiero que sepa que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle” Melanie Carmona

Melenie también reprobó las reacciones que recibió por parte de las personas que supieron su historia, pues en estos años le dijeron “que debía de relajarse”, “que no fue para tanto”, “que qué diría su abuela al enterarse”, “¿por qué no gritaste?” , ¿por qué no lo golpeaste o hiciste algo?, dejando claro que uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa.

Arturo Carmona reacciona a la carta de su hija Melanie

Melenie aprovechó el espacio para decir que su papá, Arturo Carmona no estaba enterado de lo que vivió, hasta el día de hoy, mientras que Alicia Villarreal y su ahora esposo, el productor Cruz Martínez, la apoyaron en todo momento.

“Mi papá se enteró hasta el día de hoy, mi mamá y Cruz estuvieron ahí para mí en todo momento…. Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años, gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú, soy yo misma y te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días” Melanie

Arturo Carmona comentó en redes que con profundo dolor se entero de la historia de su hija Melanie, y le dolía en el alma que no se haya acercado a él; sin embargo le brindo su apoyo y reitero que está con ella y no esta sola, “esto no se queda así”, dijo.

Melenie agradeció el apoyo a su padre Arturo Carmona quien le dedicó un emotivo mensaje de apoyo en Instagram: