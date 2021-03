Melenie Carmona Villarreal aclaró que su mamá, Alicia Villarreal y su padrastro, Cruz Martínez, siempre la apoyaron cuando sucedió el acoso

Melenie Carmona Villarreal reveló el pasado Día Internacional de la Mujer que cuando tenía 16 años fue víctima de acoso sexual por parte de un familiar, situación que no fue denunciada ante las autoridades.

Esto desató críticas y ataques en contra de su mamá, la cantante Alicia Villarreal y de su padrastro, el músico Cruz Martínez, a quienes usuarios de redes sociales reclamaron por no apoyar a la joven en esos difíciles momentos.

Ante ello, Melenie Carmona ha recurrido a su cuenta de Instagram para defender a su madre, asegurando ella la apoyó desde el día en que su familiar la convirtió en víctima de acoso y subrayando que su revelación fue con el objetivo de fomentar el apoyo entre mujeres, no lo contrario .

Melenie Carmona: "No fue mi intención exponer a mi mamá"

Vía Instagram, en la sección de historias, la hija de Alicia Villarreal subrayó que en su intento por ser breve en su denuncia, se reservó algunos detalles sin pensar que eso provocaría ataques contra su mamá.

“El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas, y al no platicar detalles innecesarios no significa que mi mamá no haya hecho nada. No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella ni hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento" Melenie Carmona Villarreal

Y para no dejar lugar a dudas, Melenie Carmona habló sobre el proceder de su mamá y su padrastro el día de los hechos.

"Sí lo hizo [la apoyó], ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado, me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referente a mi mamá y Cruz, pues ese no era el objetivo de mi mensaje" Melenie Carmona Villarreal

Melenie Carmona: Alicia Villarreal "sólo apoyó mis decisiones"

Carmona Villarreal señaló que ahora reconoce la importancia de denunciar los hechos en el momento, pero cuando ocurrió el acoso en su contra ella esta llena de miedo y pidió a su mamá que no la obligara a pararse en un juzgado.

"Ella sólo apoyó mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona porque sin duda, ha sido una gran madre, guerrera, siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá... Mis papás siempre me creyeron y no dudaron de mí jamás. Y subrayo esto dejando bien claro que mi mamá nunca me obligó a nada" Melenie Carmona Villarreal

Finalmente, Melenie hizo una especial petición a sus seguidores: colaborar en erradicar uno de los grandes vicios en el ciberespacio: