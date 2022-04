Alicia Machado revela que Pablo Montero es su gran amor

La ex reina de belleza, Alicia Machado revela que el cantante mexicano Pablo Montero fue su gran amor.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz, presentadora y ex reina de belleza venezolana Alicia Machado habló sobre el amor y otros temas.

En donde el nombre del cantante mexicano, Pablo Montero salió a relucir en palabras de Alicia Machado.

Por lo que Alicia Machado fue cuestionada sobre qué es lo que había sucedido tras encontrarse con Pablo Montero luego de que ambos participaran en el reality ‘La casa de los famosos’.

En donde sin tapujos, Alicia Machado dijo que el cantante Pablo Montero siempre va ser un gran amor de su vida, así como ella en la vida del mexicano.

Asimismo, en el calor de las revelaciones Alicia Machado aseguró que entre ellos siempre habrá algo pendiente que resolver.

Ante eso, la ex reina de belleza, apuntó que pese a todo lo que pasó con Pablo Montero y su rompimiento tras una infidelidad del cantante, ya hace más de 17 años, aún lo quiere.

“Uno no tiene porque terminar con sus ex amores mal o no quererlos, a veces las cosas no se dan”

Alicia Machado