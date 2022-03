Pablo Montero habla de su relación con los 3 Potrillos tras estreno de la bioserie ‘El Último Rey’ (VIDEO)

Pablo Montero habla de su relación con los 3 Potrillos tras estreno de la bioserie ‘El Último Rey’, la cual no estaba autorizada por la familia de Vicente Fernández.

De acuerdo con Pablo Montero su relación con los hijos de Vicente Fernández sigue siendo la misma de siempre.

Incluso mencionó su interpretación de Vicente Fernández en la bioserie de Televisa ha sido bien vista por ellos.

Durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el actor Pablo Montero habló sobre su relación con los hijos de Vicente Fernandez.

Y es que el actor fue tachado de “supuesto” amigo de la familia por Doña Cuquita por estar interpretado a Vicente Fernández a escondidas mientras el cantante “luchaba por su vida”.

A raíz de estas declaraciones en redes sociales se originaron varos rumores los cuales señalaban la familia de Vicente Fernandez había cortado todo relación con Pablo Montero.

Sin embargo, el actor aclaró esta situación mencionando incluso a recibido elogios por su interpretación por parte de uno de los hijos de Vicente Fernández.

De acuerdo con Pablo Montero, aunque mencionó si conoce a toda la familia, su relación solo sería cercana con Vicente Fernandez Jr. con quien aseguró sigue en contacto.

El hijo mayor del charro de Huentitán sería quien ya pudo ver parte de su trabajo en la bioserie, y quien Pablo Montero aseguró recibió de buena manera su interpretación.

“Le he mandado escenas, le he mandado canciones y me ha dicho ‘sabes que mijo, se me pone la piel chinita, se me hace un nudo en la garganta’, la verdad es que me ha dicho cosas muy bonitas”

Pablo Montero