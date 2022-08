Alfredo Adame y Magaly Chávez nunca hicieron el delicioso, así lo confirmó la exparticipante de “Enamorándonos” al ser cuestionada sobre su relación con el conductor de 64 años de edad.

A pesar de que Alfredo Adame y Magaly Chávez gritaban su amor a los cuatro vientos, al entrar a “Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!” la pareja decidió dar por terminada su relación.

En medio de los ataques que ha recibido por parte de Alfredo Adame, Magaly Chávez de 35 años de edad confesó que lo único que desea es que el conductor ya la olvide para siempre y la deje de buscar.

Alfredo Adame y Magaly Chávez (Instagram/@adame)

Magaly Chávez agradecida que “Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!” le mostró la verdadera cara de Alfredo Adame

Tras su salida de "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", Magaly Chávez confesó que su relación con Alfredo Adame había llegado a su fin, luego de que pudo descubrir una cara de él que no conocía.

A dos meses de que Alfredo Adame se coronó como el gran ganador de "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", Magaly Chávez reveló más detalles sobre su romance con el conductor.

En entrevista con el programa ‘Chisme no Like’, Magaly Chávez confesó que en un principio su relación con Alfredo Adame fue muy linda, pues el conductor se comportaba con ella como todo un caballero.

Magaly Chávez se mostró muy agradecida de haber entrado al reality "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", pues ahí pudo descubrir la verdadera cara de Alfredo Adame.

“Al principio fue todo lindo como toda relación, lo mejor de todo es que gracias a Dios estuvimos en un reality donde me di cuenta de muchas cosas” Magaly Chávez

Durante su conversación, Magaly Chávez señaló que probablemente seguiría con Alfredo Adame sin saber en realidad lo que pensaba de ella.

“Y digo gracias a Dios porque si no imagínate yo seguiría con él sin saber cómo era, lo que pensaba de mí” Magaly Chávez

¿Por qué Magaly Chávez terminó con Alfredo Adame?

Magaly Chávez destacó que algo que no le gustó descubrir de Alfredo Adame en "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", es que hablaba mal de las personas.

Y es que aunque ya le habían llegado ciertos rumores, siempre le dio el beneficio de la duda a Alfredo Adame.

“Yo ya había escuchado que se refería mal hacia las personas, pero nunca lo hacía enfrente de mí. Yo no me deje llevar por los rumores, yo tuve que vivirlo en carne propia para poder decir wow este hombre no lo conozco, porque yo conocí a otro Alfredo” Magaly Chávez

Magaly Chávez confesó que no podía creer que Alfredo Adame se expresará de esa manera de las mujeres, por lo que decidió reclamarle y en ese momento terminó su relación.

“No puedo creer que esté escuchando a mi pareja decir tantas cosas malas de mujeres. Si le reclamé y es ahí donde nosotros terminamos” Magaly Chávez

En su conversación, Magaly Chávez reconoció que le dio a Alfredo Adame la oportunidad de demostrarle el tipo de persona que era.

“Al principio yo no conocía todo eso de Alfredo, si me llegaron muchos rumores, pero primero conozco a la persona y después ya veo como me fue en la feria” Magaly Chávez

Magaly Chávez señaló que Alfredo Adame cambió de la noche a la mañana con ella, incluso llegó un momento en el que ya quería salir de "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", pues no aguantaba sus indirectas.

“De la noche a la mañana como ya no le seguí el juego dentro del reality, yo ya no aguantaba tantas indirectas” Magaly Chávez

Alfredo Adame y Magaly Chávez (Tomada de video)

Magaly Chávez le pide a Alfredo Adame que ya la supere y deje de hablar de ella

Durante su plática, Magaly Chávez destacó que nunca le hizo nada a Alfredo Adame y reveló que aún le sigue mandándole mensajes, pero ella solo le pide que ya la supere.

“Nunca le hice nada al señor, no entiendo como me sigue mandando mensajes diciéndome que vergüenza. Yo ya no le hablo, no le dirijo la palabra, le contesto diciéndole por favor ya señor supéreme, ya no hablo yo de usted” Magaly Chávez

Magaly Chávez puntualizó que Alfredo Adame es necio como un niño y lo único que busca es que ya no le dirija la palabra.

“Veo a un señor que tiene 64 años de edad y que se vuelven como niños, es un señor ya necio y qué hago yo, ya darle su avión porque yo no quiero que hable de mí, no quiero que me dirija la palabra” Magaly Chávez

En su entrevista, Magaly Chávez se mostró harta de que Alfredo Adame siga tras de ella pues puntualizó que lo que quiere es que ya no hable más sobre ella.

“Y sigue detrás de mí, yo no sé que es lo que tenga que hacer para que ya no hable más de mí” Magaly Chávez

Magaly Chávez señaló que lamentablemente Alfredo Adame pasó de ser actor y conductor a solo hacer reír a las personas.

“Es una persona que pasó desgraciadamente de ser un gran actor, conductor a hacer reír a la gente” Magaly Chávez

Por último Magaly Chávez confesó que nunca tuvo relaciones sexuales con Alfredo Adame.

“Yo nunca, ni se lo vi, ni se lo toqué, ni tuve relaciones con él. Ni siquiera entró a mi casa, ni a mi recamara” Magaly Chávez