Alfredo Adame hace llorar a Magaly Chávez; vuelven a terminar, ahora fue el veterano actor quien hizo enojar a la influencer.

A menos de un mes de que la pareja tuviera su primera pelea, y por tanto, su primera ruptura, Alfredo Adame y Magaly Chávez volvieron a tener diferencias en el reality show “Soy famoso ¡Sácame de aquí!”.

Los roces entre Alfredo Adame y Magaly Chávez comenzaron cuando el actor externó sentirse celoso por la llegada de Guty Carrera, cuya guapura lo intimidó.

No obstante, el verdadero problema surgió cuando la influencer le pidió a su novio que modificara su forma de expresarse, algo que le había solicitado con anterioridad, incluso antes de ingresar al reality show.

“Tú ya me habías prometido algo, que ya no ibas hablar así... Te dije: ‘amor, no me gusta como te expresas y me lo juraste’. Todo lo que me juras es en vano”, le reclamó Magaly Chávez, a lo que el actor respondió: “Se me olvidó”.

Alfredo Adame, Magaly Chávez (Andrea Murcia/Cuartoscuro Instagram/@magaly_chavezoficial)

Alfredo Adame hace llorar a Magaly Chávez

Frente a cámaras, Magaly Chávez explicó que varias veces le ha pedido a Alfredo Adame que ya no se exprese despectivamente pero a él “le entra por un oído y le sale por el otro”, por lo que cree que sus promesas sobre cambiar son mentira.

Por ello, la influencer confrontó a su pareja: “Al rato cuando no me respetes, cuando me hagas algo, vas a decir: ‘se me olvidó'”, palabras que el polémico volvió a minimizar. “Entonces ya no creas en mí”, respondió.

La reacción molestó a la también actriz de teatro, quien rompió en llanto: “Uno lo quiere ayudar, pero no se deja, ni modo. Yo ya no voy hacer nada. Siento coraje, pelear es poco hiriente para mí porque ignora”, subrayó.

Magaly Chávez llora por culpa de Alfredo Adame (Captura de pantalla / Soy famoso ¡Sácame de aquí!)

Y aseguró que desde que se conocen el actor no hace nada por cambiar pues solo ignora, razón por la que “ya se quedó sin novia” dado que ella no insistirá en un cambio que él no quiere hacer.

Por su parte, Alfredo Adame asegura que intentará conciliar pero si ella no cede, aceptará el rompimiento y seguirá viviendo la vida.