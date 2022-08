Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su relación en el reality ‘Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!’, pero el conductor se quiso hacer el chistoso y le hizo una broma a su ex, pero a ella no le hizo gracia y le pidió que lo superara.

El noviazgo entre Magaly Chávez y el conductor se dio a conocer a principios de este año. Alfredo Adame aseguraba estar muy enamorado y que iba a llegar al altar con la exconcursante de ‘Enamorándonos’.

Incluso el actor consideraba tener hijos con Magaly Chávez, pero ella quería tomarse su tiempo para seguir conociendo a su novio.

Posteriormente participaron en el reality de Tv Azteca y comenzaron a tener problemas, pues Alfredo Adame era celoso.

Al final decidieron que iban a terminar y Magaly Chávez ya no quiso hablar del tema, ni retomar su noviazgo.

Magaly Chávez y Alfredo Adame (@alfredoadameof / Instagram)

Alfredo Adame le hace una broma a Magaly Chávez y ella le pide que la supere

La conductora ya no había tocado el tema de su ex, pero Alfredo Adame hizo todo lo contrario y se atrevió a burlarse de Magaly Chávez en su cuenta de Instagram.

El actor compartió una fotografía con la descripción: “Ya tengo filtros como los de Magaly Chávez” y etiquetó a su exnovia.

Magaly no se quedó callada y comentó la publicación: “Ya supérame señor. ¿O ya no tienes de otras cosa que hablar? ¿Alguna peleita por ahí? ¿No? Ándele, ármese otro show, ya ve que yo me cuelgo de su fama”.

La ex pareja de Alfredo Adame le dejó claro que ya no quiere que la involucre en sus escándalos y recibió varios comentarios de apoyo.

Alfredo Adame se burla de Magaly Chávez y ella le pide que la supere (Instagram/Adamereacc)

Pero el conductor siguió molestando a Magaly Chávez y le escribió: “Qué tal una escorteada a otro reality”.

Los seguidores de la conductora se comenzaron a burlar de Alfredo Adame y él les contestaba llamándoles vulgares.

Alfredo Adame le contesta a los fans de Magaly Chávez (Instagram/Adamereacc)

Magaly Chávez no ha dado más declaraciones sobre su expareja y Alfredo Adame se ha dedicado a otros proyectos, como su curso gratuito de DJ.

Por otro lado, el conductor también fue blanco de una broma, pero por parte de Rey Grupero y Fofo Márquez.

Los influencers acudieron a la casa del actor para colgar un letrero donde ‘ofrecían’ clases de karate con el conductor y también revelaron su número telefónico.

Alfredo Adame aseguró que no iba proceder legalmente contra Rey Grupero, pero advirtió que en su casa siempre había armas.