Recientemente Alfredo Adame se echó encima a una enemiga a la que no necesitaba en su vida, la actriz de 55 años de edad Cynthia Klitbo.

Y es que luego de que Niurka defendiera a Juan Vidal, a quien Cynthia Klitbo acusó ante la Fiscalía General por deberle dinero, Alfredo Adame decidió demostrar su apoyo a la actriz cubana.

Pues de acuerdo con el actor de 64 años de edad, Niurka es su amiga y él también ha sido víctima de las acusaciones de Cynthia Klitbo.

Por lo que aunándolo con su enemistad con el youtuber Rey Grupero, ex pareja de Cynthia Klitbo, Alfredo Adame la tachó de “loca”.

Durante una entrevista Alfredo Adame arremetió en contra Cynthia Klitbo para demostrar su apoyo a su amiga Niurka.

Y es que Niurka arremetió en contra de Cynthia Klitbo por la acusación que levanto en contra de Juan Vidal ante la Fiscalía General.

Por lo que Alfredo Adame dijo apoyar a la actriz cubana y recordó él también ha sido víctima de las acusaciones de Cynthia Klitbo.

Pues hace unos meses la actriz acuso Alfredo Adame los persiguió a ella y al youtuber con quien esta enemistados, Rey Grupero, con una pistola.

Sin embargo Alfredo Adame mencionó eso fue falso llamando ‘loca y ‘enferma’ a la ex del youtuber y el actor de 45 años de edad Juan Vidal.

Luego de que Alfredo Adame arremetiera en contra de Cynthia Klitbo, durante un encuentro con la prensa la actriz se mostró bastante desinteresada en la polémica.

Y es que Cynthia Klitbo se deslindó de la problemática entre el youtuber y Alfredo Adame a quien aseguró nuca haberle hablado.

“Pobre señor, ¿cuándo me han visto hablar de él? Que agarre sus rollos con mi flaco y que a mí me dejen en paz. A mí la nacada no me gusta, perdón”

Cynthia Klitbo