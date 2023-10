Tras haber sido vinculado a proceso por agredir verbalmente a la madre de Gustavo Adolfo Infante, Alfredo Adame asegura que sus abogados ya trabajan en este escándalo aunque no les pague, así como lo lees.

Y es que Alfredo Adame, de 65 años de edad, está en la pobreza al punto que no tiene ni para tragar o al menos eso dice...

Pese a tener varios proyectos por los que sí cobra, Alfredo Adame dice estar quebrado al punto que no tiene ni para tragar y mucho menos para pagarle a un abogado.

Sin embargo, le dará batalla a su enemigo, Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad, ya que Alfredo Adame será defendido por abogados que no le cobrarán ni un peso.

Esto porque los letrados conocen al polémico actor desde hace muchos años.

“Mis abogados no me cobran, yo estoy en la pobreza, estoy quebrado total y absolutamente, no tengo ni para tragar, pero mis abogados no me cobran porque en otras épocas les pagué mucho dinero”

Alfredo Adame