Alfredo Adame asegura que lo atacan por envidia y frustración

Tras los rumores de que Diana Golden había acudido a la casa de Alfredo Adame para cobrarle los casi 20 mil pesos que le debe, la actriz afirmó que el conductor es un “cobarde y hablador”.

En entrevista para ‘Ventaneando’ Alfredo Adame se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que las personas lo atacan por envidia y frustración.

Tras asegurar que pronto regresará a la televisión, Alfredo Adame señaló que nadie ha ido a su casa a dejarle ningún tipo de notificación.

En el video, Alfredo Adame arremetió contra Manuel López Reyes , quien de acuerdo con el conductor se había presentado como trabajador del Tribunal de Justicia.

Alfredo Adame destacó que el hombre que lo ofendió y por eso él se defendió. Además negó que Diana Golden fue a su casa.

En su entrevista con ‘Ventaneando’ Alfredo Adame reveló que por la pandemia se ha quedado sin trabajadores, por lo que él se ha hecho cargo de las labores del hogar.

Alfredo Adame confesó que en estos momentos se encuentra como en un programa de salud mental.

“Estoy como en un programa de salud mental, pero no porque lo necesite o hayan llegado los ataques de ira. Mi salud mental yo estoy plenamente convencido de que no peligra ni nada, simplemente estoy tratando de relajarme y entender las cosas”

En su entrevista Alfredo Adame aseguró que si ha sido atacado es por envidia y frustración ya que siempre ha sido un hombre muy exitoso. El conductor se defiende de esta manera como cuando arremetió contra Gustavo Adolfo Infante.

Alfredo Adame puntualizó que es un hombre feliz y que su autoestima se encuentra muy arriba.

“Soy un hombre feliz, me levanto todas las mañanas lo primero que me digo a mí mismo es ‘más grande, más alto y más fuerte’, me motivo. Mi autoestima está a niveles muy superiores a los que siempre había estado y me he vuelto más analítico”

Alfredo Adame