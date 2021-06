Luego de haber perdido en las elecciones 2021 , Alfredo Adame ha sido blanco de diferentes burlas por los pocos votos que consiguió.

Sin embargo, Alfredo Adame se mostró listo para pasar página y aseguró que tiene varios proyectos en puerta por lo que pronto podría regresar a la televisión.

A su salida de las instalaciones de Televisa, Alfredo Adame confirmó que pronto podría regresar a la televisión ya que le han ofrecido varios proyectos.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes aseguró que afortunadamente tiene muchos proyectos en la televisora de San Ángel .

“Bien aquí, viviendo la vida. Afortunadamente muchos y viendo que es lo que exactamente lo que voy a hacer ahorita. Estoy contemplando varias cosas, Televisa me ofrece varias cosas y por otro lado cosas de teatro”

Aunque no quiso revelar más detalles sobre los proyectos no descartó que pudiera ser su regreso a las telenovelas.

“Si, me llaman y me dicen que les interesa que trabaje con Televisa (…) Hay varias cosas, hay varios proyectos y varios ofrecimientos, entonces hay que contemplar que es lo que conviene y que es lo que hay que hacer”

En el video Alfredo Adame reveló que ya no se encuentra vetado en Televisa.

“Ya me levantaron el veto, aquí estoy ya con gafete funcionando y todo”

Los reporteros cuestionaron a Alfredo Adame sobre su experiencia con las elecciones del 2021 y aseguró que para él fue increíble.

Alfredo Adame puntualizó que el sigue en su casa comiendo tres veces al día y continúa con su vida. Destacó que no es un mal perdedor, pero se la robaron otra vez.

“Considero que me la robaron otra vez (…) Ustedes creen que sea un éxito que voten 52% de un país”

Tras perder las elecciones, Alfredo Adame destacó que como ciudadano ya no va a realizar nada y ahora solo se concentrará en él.

“Yo no soy ardido, yo soy un exitoso y triunfador hombre, arderme ¿por qué? Iba yo delante de las encuestas y de repente oh sorpresa. Lo denuncie públicamente están comprando votos, presente fotografías (…) Yo no perdí absolutamente nada”

Alfredo Adame