Alfredo Adame aseguró en un audio que no necesita robar porque tiene millones de dólares en el banco

Nuevamente el candidato a diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame se encuentra en el ojo del huracán debido a un audio donde se escucha al candidato agredir verbalmente a una persona que le envió mensajes a su teléfono personal.

El audio que circula en redes desde febrero de 2021, comienza con la voz del candidato Alfredo Adame afirmando que el mensaje se dirigía “al pendejo que me mandó esta serie de mensajes pendejos”, enseguida proporcionó su dirección completa, retando al interlocutor a una pelea si eso es lo que buscaba.

“Le voy a decir tres cosas, el pito lo tengo chico porque se lo dejé retacado en el culo a la puta de tu madre, en segundo lugar hablando de vergazos pues vivo en Prolongación Abasolo 380 colonia Valle de Tepepan código postal 14643 delegación Tlalpan, cuando quieras vete para allá puto de mierda y de tres vergazos te rajo tu chingada madre, eh?” Alfredo Adame

Luego, el también conductor de televisión, afirmó que no necesita robar al erario porque además de ser “guapo, famoso, talentoso, exitoso, inteligente y bueno pa’ los chingadazos” es millonario .

Asimismo, Alfredo Adame presumió ser dueño de autos de lujo de las marcas Lamborghini, Bentley, Jaguar y Mercedes así como de casas con valor de millones de dólares.

“Tengo un chingo, pero un chingo de millones de dólares en el banco, cabrón, entonces no necesito robarle a putos como tú, pero además pendejo, para que me digas ratero, pues nomás dime hijo de tu puta madre a ti que chingados te he robado” Alfredo Adame

Hacia el final del audio, Alfredo Adame reiteró sus cualidades e instó a su interlocutor a enfrentarlo físicamente mientras lo llamaba “un puto pobre diablo, pinche cobarde de mierda”.

Alfredo Adame inició su campaña con polémica

Alfredo Adame, candidato del RSP a diputado federal por Tlalpan, le respondió un “chinga tu madre” a un automovilista el 24 de abril mientras hacía campaña en la carretera Picacho-Ajusco.

Mientras realizaba actos de proselitismo, Alfredo Adame se subió a camiones y repartió volantes en la calle cundo un automovilista le mentó la madre con la bocina de auto.

El candidato se encontraba en una entrevista cuando sucedió, sin embargo, esto no lo detuvo para responder “Tú también chinga tu madre, eres un pendejo, naco fracasado mediocre”.

Además, Alfredo Adame ha tenido que defenderse de diferentes audios donde se ha escuchado al candidato hablar de quedarse con más de 25 millones de pesos de su campaña política. El actor afirmó que ese dinero era parte de la venta de cubrebocas de la masca 3M.

Alfredo Adame enfrenta cargos por omisión de cambio de domicilio fiscal

Alfredo Adame fue vinculado a proceso por el delito de falsedad u omisión en el cambio de domicilio fiscal.

El juez Jesús Delgadillo Padierna del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó que Alfredo Adame sería vinculado a proceso por no informal al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre su cambio de domicilio Fiscal.

De acuerdo con la causa penal 376/2020, derivada de una denuncia presentada por el SA), con fecha del 29 de julio de 2017, Alfredo Adame proporcionó un domicilio fiscal falso al Registro Federal de Contribuyentes.

La autoridad ministerial confirmó que el domicilio fiscal proporcionado no cumple con el de ser la sede CP Producciones S.A. de C.V., tampoco donde se realizan sus actividades.

Asimismo, SAT reiteró a Alfredo Adame que, el hecho de no generar ingresos, no permite al contribuyente proporcionar datos apócrifos.