Alfredo Adame feliz de que Cynthia Klitbo terminó con Rey Grupero

En abril de este año Cynthia Klitbo y Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, anunciaron que su relación había llegado a su fin tras seis meses de romance.

Aunque no hablaron sobre los motivos de su ruptura, en diversas ocasiones Rey Grupero señaló que su problema con Alfredo Adame perjudicó su relación con Cynthia Klitbo.

Aunque Rey Grupero ya tiene una nueva relación, Alfredo Adame felicitó a Cynthia Klitbo por haber terminado con el youtuber pues aseguró que no le convenía.

En entrevista para Televisa Espectáculos, Alfredo Adame se mostró muy feliz de que Cynthia Klitbo terminó con Rey Grupero.

De acuerdo con Alfredo Adame el Rey Grupero no le convenía a Cynthia Klitbo, ya que según el conductor el youtuber ha tenido denuncias de abuso sexual.

Alfredo Adame puntualizó que Cynthia Klitbo se dio cuenta de lo peligroso que era tener cerca de su hija a un hombre como el Rey Grupero.

Durante su entrevista, Alfredo Adame puntualizó que Rey Grupero no cuenta con preparación, por lo que estaba feliz de que ya no tuviera una relación con Cynthia Klitbo.

Alfredo Adame arremetió contra el Rey Grupero pues destacó que no tiene que ver en el medio del espectáculo e incluso señaló que vende drogas.

“¿A qué se dedicaba?, vendía piedra, vendía droga en los antros, un padrotillo de quinta, no tiene una carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo”

Alfredo Adame