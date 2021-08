“Alfredo Adame es un cobarde, habla mucho pero no da la cara”: Diana Golden

Alfredo Adame es un “cobarde” y hablador, afirmó su exesposa Diana Golden, al revelar que el actor no le ha pagado los casi 20 mil pesos que le debe tras ganarle un juicio.

Pese a ello, Diana Golden aseguró que lo más importante para ella es que Alfredo Adame le ofrezca la disculpa pública que le ordenó un juez por insultarla a ella y a su mamá.

Asimismo, Diana Golden desmintió que haya ido a buscar a Alfredo Adame a su casa para exigirle el pago del dinero, revelando que ha estado en casa, convaleciendo por Covid-19.

Diana Golden cuestiona a Alfredo Adame por no pagar su deuda: “¿No que muy rico, millonario, guapo, famoso?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Diana Golden negó las versiones de que supuestamente acudió a la casa de Alfredo Adame junto con un actuario para exigirle el pago de su deuda.

Lo que sí confirmó es que Alfredo Adame continúa “escondiéndose” para no cumplir con la resolución del juez, lo que consideró una contradicción del actor.

“Él se sigue escondiendo. Respecto a eso, que salga, por favor, hombre, ya, afronta. ¿No que muy rico, millonario, guapo, famoso?, ¿dónde están los millones, dónde están? Diana Golden

Diana Golden aseguró que el dinero no le importa muchos, con lo que sí quiere que cumpla Alfredo Adame es con la disculpa pública:

“A mí me debe menos de 20 mil pesos y no es algo que yo pedí. Yo quiero mi disculpa pública por tanta majadería que me ha hecho durante más de 30 años, 35 años” Diana Golden

Diana Golden: “arrastrado, cobarde, Alfredo Adame es un cobarde”

Ante el incumplimiento de Alfredo Adame, Diana Golden no dudó en lanzarle varios insultos, afirmando que esos calificativos sólo describen su proceder:

“Por eso yo ahora le digo: arrastrado, cobarde, Alfredo Adame es un cobarde... no es un hombre completo, por supuesto que no, porque habla mucho, pero no da la cara, yo me había quedado callada hasta que me empezó a insultar y se metió con mi mamá” Diana Golden

Diana Golden aseguró que al negarse a pagarle, Alfredo Adame está incurriendo en desacato a la orden de un juez y que eso está aumentando su deuda por los intereses generados.

Diana Golden revela que tuvo Covid-19

Asimismo, volvió a negar que ella personalmente esté acudiendo a la casa de Alfredo Adame para exigirle el pago, revelando que ha estado confinada tras padecer Covid-19.

“Por supuesto que desmiento, yo he estado en mi casa cuidándome... ya no me enoja nada, estoy viva, nada me importa, sólo estar viva y con salud”. Diana Golden

Finalmente, Diana Golden aseguró que si algún día Alfredo Adame le paga, usará el dinero para hacerle una comida a los trabajadores del juzgado que han acudido a cobrarle al actor.