Alexa Hoffman -de 21 años de edad- comunicó a través de su cuenta de Instagram que denunciará a quienes cometan violencia digital en su contra.

Ello, tras haber sido víctima de violencia mediática debido al caso Héctor Parra, quien pasará más de 13 años en prisión por abusarla sexualmente .

“Interpondré las denuncias correspondientes... para que se apliquen las sanciones aplicables a cada caso particular” Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra.

Alexa Hoffman / Héctor Parra (Especial)

Alexa Hoffman denuncia ser objeto de violencia digital

En 2021, Alexa Hoffman denunció a su padre, Héctor Parra, de 47 años de edad, de abuso sexual y corrupción de menores.

Desde entonces, la joven ha sido objeto de distintas agresiones, pero recientemente y debido a la nueva sentencia del actor, ha recibido violencia digital y mediática.

En consecuencia, sus abogados han tomado cartas en el asunto con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes para cada caso.

Alexa Hoffman además dejó claro que las únicas personas autorizadas para difundir videos de su propiedad, son comunicadores a quienes ella misma se los proporcionó, para el fin correspondiente.

Videos probarían que Héctor Parra sí abusó sexualmente de Alexa Hoffman (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Por qué motivos denunciará Alexa Hoffman?

Alexa Hoffman compartió un comunicado en donde da a conocer que en días recientes varias personas han violado la Ley Olimpio y la Le Ingrid, cometiendo un delito.

Lo anterior, refiriéndose a quienes han divulgado, por cualquier medio, videos o información relacionada con el proceso penal en el que está involucrado su padre, Héctor Parra.

Asimismo, denunciará por la distribución, envió, almacenamiento, transmisión y/o reproducción de videos que muestren partes sexuales o que contengan contenido sexual íntimo sobre su caso, sin autorización.

Comunicado de Alexa Hoffman (Instagram)

Los videos compartidos por Alexa Hoffman que confirman que Héctor Parra abusó de ella

El programa De Primera Mano compartió un video que muestra a Alexa Hoffman siendo grabada por su padre, Héctor Parra.

Ella muestra la película que verán juntos, se mide y se sube el short para mostrar el glúteo y la leyenda que este le escribió: “Esta es mi pompi”, se lee.

Apoyada por esta grabación, la víctima informa que Héctor Parra le escribía sobre sus partes íntimas.

En el segundo video se ve al actor recibir de Alexa Hoffman un álbum de fotos que él mismo le regaló.

El álbum contiene fotos de Alexa Parra, quien en algún momento dice: “Tú me enseñaste a tomar Pepsi”, “Tú me enseñaste a sonreír”, “Tú me enseñaste a divertirme” y “Tú me enseñaste a no usar ropa”.