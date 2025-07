Alex Hoyer engañó a la prensa. El novio de Danna Paola dijo que les daría una entrevista, pero fue su papá Nestor Daniel Hoyer quien atendió a los reporteros.

Por lo que fue Nestor Daniel Hoyer, papá de Alex Hoyer, quien abordó el escándalo que protagoniza el cantante en relación al trato que da a Danna Paola.

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Nestor Daniel Hoyer, de 72 años, negó que su hijo Alex Hoyer maltratara a Danna Paola en su reciente visita a París en Francia.

De acuerdo con Nestor Daniel Hoyer, Alex Hoyer, de 28 años, no jaloneó a Danna Paola, de 30 años, solo quería salvarla del bullicio tal y como ella lo quería.

El vocalista del grupo musical venezolano Los Terrícolas, asegura que la actriz le pidió a su novio que la protegiera ya que no iban acompañados de guardaespaldas en ese momento.

Por lo que al ver que un grupo de personas se acercaron a Danna Paola para saludarla y pedirle fotos, él intervino para que ella apresurara el paso y volvieran a su vehículo.

Esto pese a que la cantante se veía muy cómoda conviviendo con sus fans.

“Saliendo de un sitio en París, había muchos fans y ella le pidió, porque no andaban con guardaespaldas ni con nadie, ella le pidió que él la protegiera, en ningún momento la jaló, él quería sacarla de ese bullicio”

Así como negó que su hijo esté huyendo de la prensa debido a las acusaciones en su contra, ya que éste sabe que son un pilar importante en su carrera.

Alex Hoyer, novio de Danna Paola, dio una plática en un centro comercial de la Ciudad de México.

Por supuesto, la prensa se enteró y fue a ver a Alex Hoyer, a quien esperaron a cumpliera su compromiso para cuestionarlo sobre las acusaciones en su contra por su trato a Danna Paola.

El cantante notó que periodistas lo esperaban; sin embargo, al encontrarse con algunos reporteros dijo que se tomaría una pausa y más tarde los atendería.

Desapareció por un momento, pero regresó al punto donde se encontraban sus fans y la prensa.

Atendió a sus seguidores, a quienes además de saludarlos, les dio autógrafos y hasta posó para la toma de fotografías.

No obstante, cuando una reportera de Venga La Alegría le pidió dos minutos de entrevista, Alex Hoyer la ignoró y siguió su camino.

Por otro lado, Alex Hoyer abrió su corazón. El también compositor reveló haber sufrido depresión en algún momento de su vida.

De acuerdo con Alex Hoyer, comenzó a deprimirse cuando las cosas no se le estaban dando, por lo que esa frustración también le causó ataques de pánico.

Afortunadamente, nunca estuvo solo, sus papás y sus hermanas lo ayudaron a encontrar su punto de equilibrio.

“Las cosas no se estaban dando como yo quería, empecé a tener estos cuadros como de ansiedad, de pánico, que en ese momento yo no sabía que eran... Tuve al lado a mis papás, a mis hermanas, a personas que Dios ha puesto en mi camino y me han ayudado a salir”

Alex Hoyer