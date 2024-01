Durante un encuentro con la prensa, Alessandra Rosaldo -de 52 años de edad- reveló si el año 2024 es el bueno para regresar a las telenovelas.

Y es que a pesar de que a Alessandra Rosaldo le sigue llamando la atención el actuar, señaló que su prioridad es la familia.

Por lo que antes de elegir entre las telenovelas o el cine, Alessandra Rosaldo buscaría la “fórmula” con su familia.

Luego de hablar sobre el futuro de su hija Aitana Derbez -de 9 años de edad- Alessandra Rosaldo se sinceró sobre su propia carrera en el mundo del espectáculo.

Y es que, tras poco más de un año fuera de las pantallas, Alessandra Rosaldo reveló si el 2024 es el bueno para regresar a las telenovelas.

De acuerdo con la actriz y cantante, la idea de regresar a la televisión ha estado últimamente en su mente.

Sin embargo, antes de pensar en participar en una telenovela o película, aseguró que tendrá que hallar una fórmula que equilibre su vida.

Pues su prioridad sería el tiempo que pasa con su familia.

De encontrar la manera de que todo funcione, aceptaría nuevos proyectos en la televisión para recuperar su carrera como actriz.

Pues Alessandra Rosaldo aseguró que haber dejado ciertos proyectos por su maternidad y su familia no fue un “sacrificio”, sino una elección.

A pesar de que Alessandra Rosaldo señaló que no le molestaría dejar su carrera de lado por su familia, la actriz reveló que sí ha intentado continuar con ella.

Pues la famosa reveló que ha hecho una infinidad de audiciones digitales; sin embargo, no se habría quedado con los papeles.

“¿Tú sabes cuántas veces he audicionado en los últimos tres años, nada más en los últimos tres? ¡Y no me he quedado en nada!”

Alessandra Rosaldo