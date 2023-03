¿Alessandra Rosaldo se va a divorciar? Esto dijo de su matrimonio con Eugenio Derbez luego de que en diversas ocasiones han surgido varios rumores que aseguran que la pareja se encuentra en crisis.

En medio de la polémica por la separación de Andrea Legarreta y Tania Rincón, Alessandra Rosaldo -de 51 años de edad- fue cuestionada sobre su matrimonio con Eugenio Derbez ahora que regresa a la música.

Y es que tras más de 10 años de matrimonio, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez -de 61 años de edad- se han enfrentado a varios rumores por una supuesta separación.

Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a sus seguidores al anunciar en Instagram su separación tras casi 23 años de matrimonio y dos hijos en común.

Al igual que su compañera de Hoy, Tania Rincón también confesó que se había separado de su esposo Daniel Pérez, después de 11 años de casados.

Estas separaciones han generado gran polémica y es que han surgido varias especulaciones que aseguran que no serán los únicos famosos que anunciarán su separación.

En medio de los rumores, Alessandra Rosaldo reveló que su matrimonio con Eugenio Derbez no corre ningún riesgo ya que se encuentran mejor que nunca.

Pese a las especulaciones sobre su matrimonio con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo dejó en claro que no va a anunciar su separación.

“Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”

Alessandra Rosaldo