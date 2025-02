¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía ya se reconciliaron? La cantante asegura que tiene comunicación con su hija y que pronto la va a abrazar.

Tras la muerte de Silvia Pinal, se dio a conocer que Alejandra Guzmán -de 57 años de edad- y Frida Sofía habían tenido un acercamiento luego de varios años.

Incluso, fue la propia Alejandra Guzmán, quien confirmó que Silvia Pinal había logrado el “milagro” de ponerla nuevamente en contacto con Frida Sofía, de 32 años de edad.

Sin embargo, Enrique Guzmán -de 82 años de edad- negó esta información asegurando que Alejandra Guzmán y Frida Sofía seguían distanciadas.

Ahora es Alejandra Guzmán quien rompe el silencio y habla sobre si es verdad que tiene comunicación con Frida Sofía y cuál es el estado de su relación.

En medio de la polémica sobre su relación con Frida Sofía, Alejandra Guzmán habló en exclusiva con Venga la Alegría sobre cuál es su situación.

De manera contundente, Alejandra Guzmán reafirmó que sí hubo una reconciliación con su hija Frida Sofía.

Alejandra Guzmán señaló que la comunicación con Frida Sofía se ha dado poco a poco, pues no quieren forzar las cosas y apenas están recuperando el tiempo perdido.

En ese sentido, Alejandra Guzmán se sintió emocionada de que pronto podrá abrazar a su hija Frida Sofía.

Sobre las declaraciones de Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán se limitó a decir que a veces se tergiversan las cosas, pero siempre la verdad sale a la luz.

En su conversación, Alejandra Guzmán incluso confesó que tiene comunicación constante con Frida Sofía.

Esto luego de que habló sobre la polémica que se ha generado en cuanto al cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera.

“Pues no sabes como yo &$%# por el, todo el día, y me dice Frida: ‘yo ya sabía, por eso me reía tanto, de cuando se lo pedías’, me lo dijo hoy”

Alejandra Guzmán