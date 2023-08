Martha Figueroa asegura que Juan Gabriel está vivo y no es la única que lo asegura: “Alberto Aguilera Valadez me escribe”.

Uno de los compositores y cantantes más destacados de la música mexicana es sin duda Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016.

Juan Gabriel tenía 66 años de edad cuando murió de un infarto agudo de miorcardio en California.

A unos días de que se cumplan 7 años de su muerte, hay quienes siguen asegurando que el cantante está vivo y no es la primera vez

Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, ha insistido por años que el cantante está vivo, pero escondido por sus problemas fiscales.

A pesar de que Joaquín Muñoz asegura que habla con Juan Gabriel, nadie ha creído en sus palabras, pues existe un acta de defunción que comprueba la muerte del cantante.

Martha Figueroa -de 57 años de edad- acaba de revelar que a ella también le escribió Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel.

Martha Figueroa es productora del documental “Divo o muerto”, donde se hablará de la teoría de que Juan Gabriel sigue vivo.

Durante la presentación de este documental, Martha Figueroa habló de por qué ha llegado a pensar que El Divo de Juárez no murió.

“A mi toda la gente me preguntaba (...) No te da angustia que la gente te volteé a ver como si estuvieras loca cada vez que dices: ‘creo que Juan Gabriel está vivo’ (...) yo tenía una duda y la tenía que investigar hasta el final”

Comunicadores como Jorge Carbajal han manifestado que Juan Gabriel está vivo y Martha Figueroa no pensaba quedarse con la duda de si esto era cierto.

Martha Figueroa contaba con información sobre Juan Gabriel y su posible “muerte falsa”, por lo que decidió realizar este documental.

La conductora narra que en 2016 tras la muerte de Juan Gabriel, comenzaron sus dudas sobre su muerte.

Cuando alguien de la funeraria le dijo que algo extraño ocurría con los restos del cantante.

Era inevitable que la investigación de Martha Figueroa no llegara hasta Joaquín Muñoz, quien insiste en que Juan Gabriel sigue vivo.

Y hasta le envió un mensaje a la conductora, de parte del Divo de Juárez.

“Me mandó un mensaje de parte de Alberto (Juan Gabriel) y Alberto me escribe o quien dice ser Alberto. Hasta hoy en la mañana hay un Alberto Aguilera Valadez que me dice: ‘Martha soy Alberto’ y me cuenta cosas que nadie sabe y que yo le pregunto, y él me contesta”

Martha Figueroa