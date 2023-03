El cantautor favorito de todo México Juan Gabriel esta vivo y una serie en 2023 confirmarÍa lo que su ex representante Joaquín Muñoz había dicho.

El 28 de diciembre del 2016 falleció el compositor y productor Juan Gabriel a la edad de 66 años de edad y aún se sigue hablando de su polémica muerte.

Después de casi 7 años de su fallecimiento vuelve a generar controversia sobre si está vivo el Divo de Juárez.

A través de “En shock live” programa de Youtube vuelven a hablar de la muerte de Juan Gabriel y su posible regreso a la vida pública.

“Está más vivo que nunca” y así relatan lo que sería una especulación sobre que Juan Gabriel finge su muerte desde el año 2016.

Todo esto derivado a que una psíquica llamada Alicia confirma que se enteró por una buena fuente que se está armando una docuserie de Juan Gabriel.

Comenta que a través de la docuserie van a contar con lujo de detalle todo lo que pasó desde días antes de que supuestamente se muriera y todos los días siguientes a su muerte.

La sorpresa de aquí es que el mismísimo Juan Gabriel va a contar por partes su verdad, de acuerdo con información de la psíquica Alicia.

“En shock live” comentan que no todo lo contará Juan Gabriel pero sí va a tener participación en la docuserie.

En este año 2023 se estrenaría la docuserie donde la psíquica Alicia también participa en el proyecto que revelaran la verdad sobre la muerte de Juan Gabriel.

El ex representante Juan Gabriel Joaquín Muñoz quien convivió por breve tiempo en su juventud ha dicho y asegurado a la prensa que el popular compositor sigue con vida.

Joaquín Muñoz asegura que desde que el Divo de Juárez fingió su muerte, él ha estado apoyándolo económicamente y se ha mantenido en contacto con él.

Una de las tantas entrevistas que ha dado quién fuera su manager Joaquín Muñoz ha dicho de parte de Juan Gabriel.

“’Te agradezco por lo que haces por mí, diles que tú me tienes muy protegido, que todo lo que ocupo me lo das y nada me hace falta’

Juan Gabriel