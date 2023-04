Alan Tacher contó con lujo de detalle cómo fue el funeral de Julián Figueroa, pero terminó criticado por “colgado”.

Maribel Guardia lo dejó muy claro al confirmar la muerte de su hijo, Julián Figueroa, a causa de fibrilación ventricular: el funeral se realizaría de forma privada.

Esa fue la voluntad de Julián Figueroa, quien quiso evitar que se hiciera un show de su muerte y su hijo se viera afectado, como le pasó a él en el funeral de Joan Sebastian.

Fue por ello que sólo se le permitió el acceso a los familiares directos y a amigos muy cercanos tanto a Julián Figueroa, como a su mamá Maribel Guardia.

Sin embargo, algunos famosos que pudieron acceder al funeral han revelado detalles de lo que sucedió en ese íntimo momento, llevándose fuertes críticas.

Una de ellas es la presentadora Marie Claire Harp, que al ser novia de José Manuel Figueroa, hermano de Julián, obtuvo acceso al funeral.

Otro es el conductor Alan Tacher, quien dice ser un amigo cercano de Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, por lo que voló desde Miami a la Ciudad de México, para acompañarlos en tan difícil momento.

A un día de lo sucedido, Alan Tacher acudió como invitado al programa ‘Hoy’, para dar detalles de lo sucedido en el funeral de Julián Figueroa.

Alan Tacher dijo que Julián Figueroa logró reunir a toda su familia -como lo quería en vida y no fue posible por los problemas que tienen con la herencia de Joan Sebastian-, para darle el ultimo adiós.

Alan Tacher también describió cómo se veía el lugar donde le dieron el último adiós a Julián Figueroa.

“La urna, como ella la describe, preciosa y con las cenizas, precioso lo que ellos armaron [… había] una fotografía de Julián muy bonita, el dibujo del león chico y el león grande pegado con masking, como lo decía también Maribel, y están pensando en hacer muchas cosas con las cenizas, no me corresponde a mí, creo saber qué van a hacer, no me corresponde a mí decirlo porque creo que eso es muy íntimo y ellos lo dirán en su momento”

Alan Tacher