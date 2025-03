La cantautora Lady Gaga ha estrenado hoy 7 de marzo 2025 su nuevo disco Mayhem, séptimo álbum de estudio de la Mother monster.

Mismo con el que Lady Gaga, de 38 años de edad, regresa a la música completamente, tras 5 años de Chromatica de 2020.

Y por lo que aquí les tenemos todos los detalles de canciones, títulos y todo lo que necesitas saber de Mayhem, el nuevo álbum que ha estrenado Lady Gaga.

Lady Gaga en los Premios Grammy 2025. (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

Esto es lo que necesitas saber de Mayhem, el nuevo álbum de Lady Gaga

Mayhem, el nuevo álbum de Lady Gaga ya está disponible para escucharse, luego de que este 7 de marzo de 2025 se estrenará en plataformas.

Nuevo álbum de Lady Gaga que cuenta con la producción ejecutiva de su prometido Michael Polansky y Andrew Watt, de 46 y 34 años de edad respectivamente.

Mientras que en la producción musical de Mayhem, el nuevo álbum de Lady Gaga esta el propio Andrew Watt, así como Cirkut y Gesaffelstein, de 38 y 39 años de edad.

Disco con el que Lady Gaga no solo regresa a la música, sino también, es una r einvención de los orígenes musicales de la propia Mother monster como The Fame Monster y Born This Way.

Con la influencia de su propia historia musical, Lady Gaga con Mayhem nos trae distintos sonidos desde el dance pop con sonidos experimentales; hasta el house, del funk, del synth pop y del soft rock.

Además de que al escuchar Mayhem, el nuevo álbum de Lady Gaga también se puede escuchar la influencia de la cantante con artistas como Michael Jackson, Prince, David Bowie y hasta Taylor Swift.

Con ello, en redes sociales, fans apuntan How Bad Do U Want Me de Lady Gaga podría tener coros de la propia Taylor Swift, de 35 años de edad.

Lady Gaga estrena Mayhem: Canciones, títulos y todo lo que necesitas saber del nuevo álbum (Lady Gaga )

Estas son las canciones y títulos de Mayhem, el nuevo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga escribió más de 50 canciones, sin embargo, el nuevo álbum de la cantante de origen neoyorkino solo está compuesto por 14 canciones.

Por lo que Mayhem, el nuevo álbum de Lady Gaga está integrado por: