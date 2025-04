¿Acoso a Erik Per Sullivan? Captan al actor de Dewey de Malcolm a 18 años del final de la serie y tras revelar que no regresaría para el revival.

A través del periódico The Sun , se revelaron nuevas fotografías de Erik Per Sullivan de 33 años de edad, después de que hace 18 años terminara la serie de Malcolm el de enmedio.

Las fotografías de Erik Per Sullivan salen a relucir luego de que se revelara que otro actor tomara su lugar como Dewey en la nueva temporada de Malcolm.

Las fotos del ex actor Erik Per Sullivan han causado revuelo en redes sociales, dividiendo las opiniones de los usuarios.

Erik Per Sullivan , Dewey en Malcolm, es captado a 18 años de haberse terminado la serie

El revuelto sobre Malcolm llega cuando se reveló que se harían capítulos especiales a modo de revival con los actores originales.

Todos excepto Erik Per Sullivan, quien fue el actor que interpretó a Dewey en Malcolm desde el 2000 y hasta el 2006 que fue cuando finalizó.

Sin embargo, Erik Per Sullivan decidió alejarse de la actuación desde 2010 para llevar una vida normal.

Poco se sabe lo que hizo con su vida después de dejar el personaje de Dewey en Malcolm, aunque Jane Kaczmarek reveló que desde los 14 años ya no le interesó actuar.

Comenzó a ir a la Universidad y se graduó de Literatura Victoriana, por lo que desde entonces ha tenido una vida tranquila.

Sin embargo, el nombre de Erik Per Sullivan ha saltado a las tendencias luego de que fuera fotografiado al salir de su hogar en Boston por un paparazzi el pasado 26 de marzo.

Esto llega justo cuando se revela que Caleb Ellsworth-Clark será el actor que reemplace a Erik Per Sullivan como Dewey en el revival de Malcolm el de enmedio.

Erik Per Sullivan (Dewey) fue visto en

público luego de 15 años de ausencia.



“El futuro es hoy, oíste viejo” 👴🏻 pic.twitter.com/3NPCyiDLEf — 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 📸 (@ese_regio) April 1, 2025

Imágenes de Erik Per Sullivan a 18 años de ausencia, dividen a las redes

Tras difundirse en redes las nuevas fotos de Erik Per Sullivan después de 18 años de estar alejado de las cámaras, las imágenes han causado controversia en redes.

Pues mientras algunos se han emocionado al ver a Erik Per Sullivan y ver cuánto ha crecido desde sus días en Malcolm el de en medio, otros se han sentido molestos.

Especialmente al no respetar los deseos del ex actor Erik Per Sullivan de mantenerse fuera del ojo público, y de no revelar nada sobre su vida privada.

Por lo que usuarios han considerado que estas fotos que se filtraron en redes, es una invasión a la privacidad y a los deseos de Erik Per Sullivan, quien fuera Dewey en Malcolm.