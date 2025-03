Para el regreso de Malcolm el de en medio, Erik Per Sullivan ya no hará el papel de ‘Dewey’; en su lugar, lo reemplazará Caleb Ellsworth-Clark.

De acuerdo a Variety, Christopher Masterson y Justin Berfield, quienes interpretan el papel de Francis y Reese, respectivamente, sí regresarán al reparto.

No obstante, no veremos a Erik Per Sullivan interpretar de nuevo a ‘Dewey’ para el regreso de Malcolm el de en medio.

Erik Per Sullivan será reemplazado por Caleb Ellsworth-Clark en Malcolm el de en medio

Erik Per Sullivan no regresará como ‘Dewey’ para el reestreno de Malcolm el de en medio; en su lugar, será reemplazado por Caleb Ellsworth-Clark.

Erik Per Sullivan abandonó por completo la actuación tras el final de la serie de Malcolm el de en medio en 2006.

La última aparición del actor en pantalla fue en 2010, con la película “Twelve”.

Por su parte, Caleb Ellsworth-Clark, es conocido por sus papeles en películas, como:

The Silencing

Spiral

Saw

El callejón de las almas perdidas

Malcolm el de en medio: Nuevo elenco

Para el reestreno del especial de Malcolm el de en medio, veremos al viejo elenco, pero también a nuevos actores:

Frankie Muniz, como Malcom

Bryan Cranston, como Hal

Jane Kaczmarek, como Lois

Christopher Masterson, como Francis

Justin Berfield, como Reese

Anthony Timpano, como Jamie

Vaughan Murrae, como Kelly

Keeley Karsten, como Leah, la hija de Malcolm

¿Cuándo regresa Malcolm el de en medio con nuevos capítulos?

¿Cuándo regresa Malcolm el de en medio con nuevos capítulos?

La noticia del regreso de la popular serie, fue confirmada por Disney+; en donde se planea estrenar 4 capítulos especiales en 2025.

Pese a que aún no se ha dado una fecha concreta del reestreno de la serie, el regreso de Malcolm el de en medio a la televisión, viene con la celebración de su 25 aniversario.