Aaron Mercury llega a evento junto a Wendy Guevara -de 31 años de edad- y eleva sospechas de que va a ser el tercer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2025.

Tras varias especulaciones, Aaron Mercury -de 24 años de edad- habla sobre las especulaciones que lo vinculan a La Casa de los Famosos México 2025, ¿será que si entrará al reality?

Desde hace unas semanas se ha especulado que Aaron Mercury entrará a La Casa de los Famosos México 2025, incluso se ha señalado que sería el tercer habitante confirmado.

En medio de todas las especulaciones, Aaron Mercury llegó junto a Wendy Guevara lo que aumentó las especulaciones sobre su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, Aaron Mercury habló sobre su relación con Wendy Guevara y si es que están juntos por su ingreso al reality.

Aaron Mercury dejó en claro que su relación con Wendy Guevara viene desde antes que ella entrará a la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

En ese sentido, Aaron Mercury señaló que tiene una amistad con Wendy Guevara desde hace tiempo.

Al ser cuestionado sobre su había pasado por Wendy Guevara o ella por él, Aaron Mercury detalló que en realidad fue culpa de Nicola Porcella.

Y e que se habían puesto de acuerdo de verse los tres en la casa de Nicola Porcella, pero él se terminó adelantando.

Por lo que al final Wendy Guevara terminó pasando por él a la casa de Nicola Porcella.

Durante su conversación, Aaron Mercury fue cuestionado sobre las especulaciones de que sería el tercer habitante confirmado de La Casa de los Famosos 2025.

Sin querer brindar muchos detalles, Aaron Mercury destacó que no creía ya que no le habían hablado.

“Por ahora no me han hablado y ya empezaron a desvelar gente, no creo gente”

Aaron Mercury