Pablo Lyle ya recibió el veredicto de culpable por el delito de homicidio involuntario, pero nuevas teorías surgen alrededor del caso.

Una sospechosa foto que acaba de filtrarse, despierta rumores sobre si a Pablo Lyle le hicieron brujería para derrotarlo.

Fuera de la corte donde Pablo Lyle fue juzgado frente a su esposa Ana Araujo, apareció un conjunto de objetos que podrían interpretarse como brujería.

Mismos que habrían provocado que Pablo Lyle, de 35 años de edad, perdiera su libertad definitivamente.

Aparece supuesta brujería que dañaría a Pablo Lyle

Después de 3 años en espera, Pablo Lyle recibió un veredicto de culpable por homicidio involuntario contra Juan Ricardo Hernández.

En información de Chisme No Like, trasciende la duda de si a Pablo Lyle le hicieron brujería para no ganar el juicio.

Pablo Lyle durante el juicio (Jose A. Iglesias / AP)

Una extraña foto tomada por Chisme No Like confirmaría las sospechas, pues muestra a un cuervo muerto “trabajado” contra Pablo Lyle.

“Tal vez un proceso de brujería o santería en la parte de atrás de la corte de Miami”, se dijo en el programa.

Y agregaron: “Sí es un trabajo de victoria (…) no sabemos si la familia lo hizo”.

Supuesta brujería para Pablo Lyle (Tomada de video / Chisme No Like)

Pablo Lyle: ¿Cuántos años le dieron tras ser declarado culpable?

El caso de Pablo Lyle, un mexicano famoso que en Estados Unidos mató a Juan Ricardo Hernández tras una discusión, obtuvo un veredicto.

Pablo Lyle fue declarado culpable por la corte de Miami, Florida, bajo el delito de homicidio involuntario.

Aunque el veredicto de culpable ya se dio a Pablo Lyle, la sentencia aún no es dada a conocer.

No obstante, se estima que Pablo Lyle sea condenado a un total de 9 a 15 años de cárcel sin oportunidad de negociación.

Pablo Lyle (Tomada de video)

Los abogados recordaron en el juicio que Pablo Lyle que ya estuvo 3 años en arresto domiciliario , mismos que alegan sean tomados en cuenta.

Sin embargo, es “poco probable” que esto se considere debido a la gravedad del delito de homicidio involuntario.

“La jueza de Miami tendrá la última decisión”, se informa en medios como Sale el Sol.

Recordemos que Pablo Lyle ha sido reconocido por excelente conducta durante su libertad condicional, de modo que esto podría favorecerlo.