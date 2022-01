Luego de que la actriz pidiera que su hijo quede fuera de chismes y que se respete su privacidad, Danilo Carrera da su apoyo a Michelle Renaud en medio de la pelea con su exesposo.

Vía Instagram, Danilo Carrera dice que su novia Michelle Renaud que es “la mejor mamá del mundo” y que ese es su mejor rol de vida por que " Marcelo no puede estar en mejores manos”.

Así como le canta amor a madre e hijo: “Los adoro a los dos… Yo que he estado ahí sé que haz hecho todo de la manera más amoroso y generosa”, concluye Danilo Carrera.

Danilo Carrera da su apoyo a Michelle Renaud (@danilocarrerah / Instagram)

Michelle Renaud y su exposo pelean públicamente

Como te informamos en SDPnoticias, Michelle Renaud y su exesposo Josué Alvarado están peleando públicamente porque él asegura que la actriz le ha negado convivir con su hijo.

Por lo que Michelle Renaud, antes de que el escándalo se hiciera más grande decidió poner un alto a través de redes sociales.

La actriz informó que tomará acciones legales en contra de su expareja ya que siempre protegerá a Marcelo, su hijo, quien habría sido maltratado por su papá.

Así lo dejó entrever la novia de Danilo Carrera cuando aseguró que Josué Alvarado no vio por un tiempo a su hijo debido a sus malas acciones.

“Él lo extraña por acciones de él, por acciones que lastimaron a mi hijo y a mí como su mamá”, explicó.

Y sin dar detalles, agrega: “Estamos en un proceso de reconocer los errores y (Josué) pueda saber cómo nunca se debe tratar a un niño y aunque te haga berrinche siempre hay que tratarlo con mucho amor más si solo lo vez cada 15 días”.

Razón por la que recurrió a autoridades correspondientes pues deja claro que siempre le creerá a su hijo, sobre todo cuando hay señales.

“No me estoy inventando nada y creo que como papás tenemos que creer todo lo que nos dicen y eso es lo que he hecho desde que Marcelo me contó su versión”, apunta.

Sin embargo, aunque existe un proceso legal, Josué Alvarado, hasta el momento, tiene permitido ver y convivir con su hijo.