A través de un sincero video publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, Michelle Renaud habla de los beneficios de haberse quitado los implantes mamarios.

“Al principio juré que nuestra relación iba a durar toda la vida”, asegura Michelle Renaud y cuenta que, al igual que una relación amorosa, la situación fue cambiando.

“Los primeros meses me sentía contenta, pero la verdad después me empezó a hacer mucho daño y decidí terminar mi relación… con los implantes”, aclara la novia del actor Danilo Carrera.

¡Michelle Renaud se ve guapísima! Presume en Instagram su cambio de look (@michellerenaud - Instagram)

“Sin los implantes me siento mejor”, agrega Michelle Renaud, de 33 años de edad, y revela los beneficios de habérselos quitado: “Se me fueron todos los síntomas”, celebra.

La actriz de telenovelas como “Hijas de la luna”, “La reina soy yo”, y “Quererlo todo”, asegura que dejó de sufrir acné, le disminuyeron y desaparecieron algunas manchas, así como se eliminaron sus moretones.

“No se me cae el pelo. Ya no tengo ese agotamiento crónico. Tengo más resistencia al ejercicio. Me gusta más mi cuerpo”, festeja antes de lanzar un importante mensaje a quiénes estén considerando ponerse implantes.

“Por favor, antes de ponerse implantes mamarios, investiguen”, dice Michelle Renaud antes de lanzar una dura realidad, o como ella dice, su verdad.

“(Los implantes) a todas les daña. Tu cuerpo siempre está peleando, es mentira que los acepta, nunca lo va aceptar, nadie acepta esto. Nunca pongas la estética por encima de la salud”, remata.

Recordemos que Michelle Renaud decidió retirarse los implantes en el año 2019, cuando empezó a sufrir malestares en su salud.

Michelle Renaud (@michellerenaud / Instagram)

La actriz se los colocó por estética, decisión de la que hoy se arrepiente debido a que en su momento no midió las consecuencia por lo que hoy pide a sus seguidoras priorizar su salud, así como se toma tiempo de informarlas sobre este tema.

Pese a no ser experta, la actriz mexicana desea que concientizar a la gente aún cuando, a poco de quitarse los implantes mamarios, fue severamente criticada por su nueva apariencia.