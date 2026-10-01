Manuel Masalva reapareció en redes sociales tras una larga batalla contra una infección bacteriana que le fue detectada a finales de marzo de 2025, mientras vacacionaba en Filipinas y posteriormente realizaba una escala en Dubái.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor -de 45 años- reveló detalles de su recuperación, así como habló del proceso de adaptación a su propio cuerpo tras la amputación de los dedos de ambos pies por necrosis y gangrena.

Masalva compartió que la infección lo mantuvo en coma inducido por más de 100 días. Al despertar, se encontró con la dura realidad de las secuelas: la bacteria había atacado su torrente sanguíneo, afectando órganos y comprometiendo gravemente su circulación, lo que provocó la necrosis en sus pies.

“Al despertar vi mis pies casi negros por completo, como quemados. Tuvimos una necrosis o gangrena“, explicó. Manuel Masalva

Sufrió un golpe emocional, pero también físico. Hoy comprende que la amputación fue necesaria para salvarle la vida.

Manuel Masalva (Manuel Masalva / Instagramn)

Manuel Masalva vuelve a ponerse de pie

En julio de 2026, Manuel Masalva regresó a México para iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Por la enfermedad perdió 28 kilos, recuperar peso no fue su mayor preocupación. La amputación de sus dedos modificó su estabilidad y forma de caminar, obligándolo a reaprender movimientos básicos.

Durante meses, el actor estuvo en silla de ruedas: no fue fácil adaptarse a su nuevo cuerpo, confiesa.

A un año de rehabilitación y ya de pie, Masalva reaparece públicamente con una fortaleza y espiritualidad renovada. Envía un mensaje de esperanza y resiliencia:

“Más allá del dolor de mi familia, que estaban ahí conmigo, yo todo el tiempo me sentía acompañado por Dios... Quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente Dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos, que pueda quitarnos nuestra esencia, nuestra alma. No te claves en lo superficial, en lo que tienes o en lo que no tienes” Manuel Masalva

Su historia no solo conmovió al gremio artístico, también a su público, quienes le han brindado apoyo a lo lejos, a través de mensajes y cadenas de oración, incluso lo apoyaron económicamente para su tratamiento en el extranjero.