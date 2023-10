Geraldine Bazán -de 40 años de edad- ya ni le sorprende que su mamá no acepte a Giovanni Medina -de 33 años de edad- y ninguno de sus pretendientes.

La mamá de Geraldine Bazán negó que ellos tuvieran una relación y agregó que no le gusta para yerno, ante esto, la actriz mexicana le manda un contundente mensaje.

Geraldine Bazán tomó con gracia las palabras de su mamá, asegurando que en un futuro no será así con los pretendientes de sus hijas.

Geraldine Bazán desató rumores de romance con Giovanni Medina desde hace unas semanas, cuando fue vista en el teatro y hasta de viaje por Estados Unidos con sus hijas.

Recientemente, Rosalba Ortiz Cabrera, mamá de Geraldine Bazán, negó que tuviera un romance con Giovanni Medina, y que solo se trataba por motivos laborales.

Incluso, señaló que a ella no le gustaba ni Giovanni Medina ni ninguno de los pretendientes de su famosa hija.

Ante las declaraciones de su mamá, Geraldine Bazán rompe el silencio y responde con un contundente mensaje.

“Es que las mamás, yo no sé. Yo espero que a mi, uno de los prospectos de mis hijas me gustan”

Geraldine Bazán tomó con gracia las palabras de su mamá y destacó que espera que cuando su hija comience a tener pretendientes, a ella sí le gusten.

Geraldine Bazán y Giovanni Medina insisten en esconder su relación, debido a que ambos tuvieron malas experiencias al hacer públicos sus romances anteriores.

Cada vez son más fuertes los rumores de que entre ellos hay un noviazgo.

Luego de que las primeras fotografías se difundieran y dieran de qué hablar, el empresario negó que sean novios.

Asegurando que en realidad mantienen una relación formal y se reúnen por sus hijos, que son amigos.

Geraldine Bazán no tiene muchos romances conocidos, pero no por ello su historia amorosa es menos dramática, ya que ha tenido relaciones complicadas con otros famosos.

Geraldine Bazán detalló que ya está acostumbrada a que los reporteros le pregunten sobre sus presuntos romances, por lo que tomó una drástica decisión.

“Ya estoy acostumbrada a que me relacionen con uno y con otro, por eso he decidido no hablar de mi vida privada porque no tiene caso”.

Geraldine Bazán