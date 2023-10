Todo indica que a la mamá de Geraldine Bazán no le gusta Giovanni Medina como yerno y hasta le hace fuchi.

Desde inicios de septiembre circuló el rumor de que Geraldine Bazán -de 40 años de edad- tiene una nueva relación.

Pues se dice que estaría saliendo con el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina; de 33 años de edad.

Rosalba Ortiz Cabrera, mamá de Geraldine Bazán, niega que su hija tenga un romance y aclara que solo es por motivos laborales.

Pese que no dieron ninguna señal que confirmara que están en una relación, se dijo que Geraldine Vazán y Giovanni Medina sí son pareja.

Mamá de Geraldine Bazán no quiere de yerno a Giovanni Medina y le hace el feo

Los rumores de romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina siguen tomando fuerza, pues fueron captados en el aeropuerto llegando de un viaje.

A pesar de que los artistas no han revelado más detalles de su supuesta relación, la mamá de Geraldine Bazán pone un alto y aclara la situación sentimental de su hija.

En entrevista para Chisme No Like, Rosalba Ortiz Cabrera dejó en claro que su hija no mantiene ninguna relación más allá de lo profesional con Giovanni Medina.

“Para nada, son intercambios publicitarios, no hay ningún romance y no hay nada” Rosalba Ortiz Cabrera, mamá de Geraldine Bazán

Pese a todas las señales que apuntan que los artistas se están dando una oportunidad en el amor, la mamá de Geraldine Bazán aclara que no hay nada entre ellos .

Expresando que cada quien tiene su vida por parte y que sus encuentros son por intercambios publicitarios.

Puntualizó que su hija no es de las artistas que se dejan llevar por el dinero, y que no se va a dejar conquistar por Giovanni Medina.

Para finalizar, Rosalba Ortiz Cabrera dijo que de todos los pretendientes que tiene su hija no le gusta para nada el empresario; por lo cual, descarta una relación entre ellos.

“Somos un team de papá solteros”: Geraldine Bazán habla de Giovanni Medina

En su llegada al aeropuerto, Geraldine Bazán no pudo ocultarse de las cámaras y fue cuestionada sobre su relación con Giovanni Medina.

Varios reporteros estuvieron insistiendo en que confirmara o que desmintiera tan sonado romance.

No obstante, Geraldine Bazán manifestó ser buena amiga de Giovanni Medina desde hace varios años y expresó que no hay que hacerse rollos en la cabeza.