Las 4 veces en las que Frida Sofía ha sido arrestada. Esta no sería la primera vez que la joven se enfrenta a las autoridades.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue detenida en Miami por “alteración del orden público y resistirse al arresto sin violencia”.

Sin embargo, Frida Sofía ya tiene un historial de arrestos y acusaciones por agresiones, violencia y un choque .

Frida Sofía ha sido arrestada en 4 ocasiones; la primera, ocurrió en 2010 por chocar su auto y huir del lugar.

La influencer, de 29 años de edad, fue detenida en Estados Unidos por chocar su auto con el de otra mujer y huir.

La conductora anotó las placas del vehículo de Frida Sofía, ayudando a las autoridades a arrestar a la famosa.

Se dice que Alejandra Guzmán contrató un abogado para defender a Frida Sofía, quien consiguió dejarla en libertad pagando una multa.

Frida Sofía cubrió un pago de 6 mil pesos para salir de la cárcel .

Frida Sofía ha enfrentado 4 cargos que la han llevado a la cárcel. Uno de ellos ocurrió en 2018, cuando fue acusada de agredir a un trabajador .

En aquel año, el gerente del departamento donde vivía Frida Sofía, llamó a la policía para reportar una pelea.

Frida Sofía fue acusada de golpear a un hombre que, presuntamente, la había grabado sin su consentimiento .

El informe de la policía señala que el hombre hacía trabajos de reparación para Frida Sofía; además, “tenían una relación de una semana”.

La supuesta pareja de Frida Sofía mostró un video donde se ve a la influencer golpeándolo, por lo que la policía la llevó a la cárcel.

Frida Sofía recibió acusaciones por agresión y vandalismo .

Frida Sofía siguió acumulando demandas y arrestos por violencia. En 2020, fue acusada de ser violenta con una de sus vecinas.

Según medios, Andrea Wilson, una vecina de Frida Sofía , la acusó de haberla golpeado.

El pasado 23 de enero de 2022, Frida Sofía fue arrestada en Miami, Estados Unidos, por “alteración del orden público”.

Frida Sofía, de 29 años de edad, tenía dos cargos en su contra, por lo que el pago de su fianza ascendió a 30 mil pesos :

Luego de salir libre, Frida Sofía contó su versión de los hechos; según dijo, no fue culpa suya .

“No pasó nada. La verdad, fue un simple, literal, a la mánager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar, y me sacaron, pero me sacaron muy feo.”

Frida Sofía