Frida Sofía dice que trataron de sepultarla, pero no explica quién, tras publicar un video en donde podríamos pensar que se trata de una indirecta ante los escándalos que ha protagonizado junto a su abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán.

Este martes, Frida Sofía compartió en su historia un reel donde se puede ver el video de una semilla naciendo, con la frase: “they tried to bury me, they didn’t know i was a seed grown even bigger”.

Historia compartida por Frida Sofía (Instagram)

Lo que al español y conforme a los problemas familiares a los cuales se ha enfrentado la joven empresaria, se podría traducir que “se han esforzado para enterrarme, pero lo que no sabían, era que sería una semilla que crecería aún más”.

¿Acaso será un mensaje de parte de Frida Sofía para alguien o algunos en especial? Recordemos que en estos últimos meses la joven influencer se ha visto envuelta en varios chismes.

¿Quiénes serán los que han tratado de sepultar a Frida Sofía?

¿Quiénes serán los que han tratado de sepultar a Frida Sofía? Como todos sabemos, la hija de la cantante Alejandra Guzmán se ha visto en el ojo del huracán en los escándalos que la han rodeado en torno a los problemas que ha tenido con su familia materna.

Entre ellos la demanda que tiene interpuesta Frida Sofía en contra de su abuelo, al cantante Enrique Guzmán por supuesto abuso sexual cuando ella tan sólo era una menor de edad.

Y entre los dimes y diretes, Frida Sofía ha asegurado que no perdonará a su abuelo, pese a que este haya retirado su contrademanda.

Enrique Guzmán y Frida Sofía (Agencia México )

Por otra parte, también es bien sabido que Frida Sofía no mantiene una buena relación con su progenitora, esto luego de que las cosas entre ellas se vieran afectadas, tras asegurar que su mamá le “bajara al novio” .

Ante esa problemática que se desató en 2018, las declaraciones entre ambas han ido y venido, hasta el punto de involucrar a toda la familia. Asimismo la rockera mexicana, Alejandra Guzmán ha negado los hechos, expresando su preocupación por la salud mental de su hija al llegar a tales extremos con sus declaraciones.