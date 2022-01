Frida Sofía sale de la cárcel y da su versión del arresto

Después de pasar unas horas tras las rejas, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, salió de la cárcel y dio su versión del arresto que sufrió en Estados Unidos.

Fue durante la tarde del lunes cuando se dio a conocer que Frida Sofía había sido encarcelada en Miami, Florida, por dos presuntos delitos:

Ante las faltas cometidas, se dio a conocer que Frida Sofía debería pagar una fianza de casi 31 mil pesos para recuperar su libertad.

La multa habría sido cubierta la noche del lunes 24 de enero, permitiendo que Frida Sofía saliera de la cárcel poco después.

A su salida de prisión, Frida Sofía fue abordada por un grupo de reporteros, que le pidieron dar su versión de los hechos.

Aunque al principio intentó evadir a los medios, cubriéndose la cara y caminando rápido para alejarse, Frida Sofía terminó dándo algunas declaraciones.

La hija de Alejandra Guzmán restó importancia a lo sucedido y aseguró que su arresto no fue culpa suya, sino de la trabajadora de un restaurante:

“No pasó nada... La verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia (restaurante) no le cai bien y me quisieron sacar, y me sacaron, pero me sacaron muy feo”

Frida Sofía