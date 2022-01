Pablo Moctezuma justifica el arresto de Frida Sofía; está muy deprimida por la muerte de su hermana dijo después de enterarse de que había sido arrestada.

Gustavo Adolfo Infante aseguró haberse comunicado con el papá de Frida Sofía, mismo que le dijo no sabía que su hija había sido arrestada.

Ya en la plática, Pablo Moctezuma le compartió al periodista que la modelo Frida Sofía está deprimida por la muerte de su hermana Natasha Moctezuma.

Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía, habló con Gustavo Adolfo Infante sobre el arresto que su hija tuvo en Miami y por el que tuvo que pagar más de 30 mil pesos.

El periodista aseguró que cuando llamó a Pablo Moctezuma para obtener una declaración, este le dijo que su hija estaba bien, pues era ajeno a que había sido arrestada.

“Le habló a Pablo Moctezuma, le digo cómo está Frida, muy bien me respondió - ¿Y del arresto?, enseguida me llamó y me dijo - ¿Cuál arresto?, o sea, no sabía él”.

Pablo Moctezuma en voz de Gustavo Adolfo Infante.