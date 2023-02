El cantante británico de 30 años, Sam Smith, se ha tomado muy enserio el crear momentos impactantes a través de la moda, y en esta ocasión lo hizo en los 2023 Brit Awards.

Sam Smith llegó a la alfombra roja de los premios a lo mejor de la música británica e internacional (2023 Brit Awards) con un atuendo de látex del diseñador indio, Harikrishnan.

En redes sociales las fotos del intérprete de ‘Fire on Fire’ se hicieron virales, acompañados de varios memes y mofas que generó su atuendo.

Sam Smith en los 2023 Brit Awards (Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP)

El ultra llamativo traje de Sam Smith en los 2023 Brit Awards

Le costó trabajo caminar, pero Sam Smith no pasó desapercibido en los 2023 Brit Awards, donde apareció en la alfombra roja con un traje de látex imposible de no ver.

El atuendo en cuestión fue un diseño de Harikrishnan , el diseñador emergente graduado del London College of Fashion que saltó a la fama tras su pasarela debut con pantalones inflables.

Sam Smith en los 2023 Brit Awards (Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP)

Así, Sam Smith se presentó con el traje de látex que lo cubría de pies a cabeza e incluía guantes, unas botas de tacón con plataforma y un discreto pendiente de perla del lado izquierdo.

Además, el cantante llevaba maquillaje con brillo en los labios y discretas sombras en tonalidades cálidas.

En cuanto al diseño, el objetivo de Harikrishnan es explorar la distorsión con el volumen amorfo; en tanto, el traje acentuó los hombros y las piernas de Sam Smith.

Sam Smith aparte de satánico es psiquiatrico pic.twitter.com/oIafZbedxz — ANONYMOUS ARGENTO 17% 🇦🇷🐍 #MILEI2023 ⭐⭐⭐ (@Anonymou5____) February 11, 2023

Dicha presentación se da luego de su performance en los Grammys, donde obtuvo un premio por Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo, junto a Kim Petras, por Unholy.

Y todo, a pesar de los señalamientos por su videoclip I’m Not Here To Make Friends, que para muchos, envía un mensaje hipersexualizado .

Lo cierto es que Sam Smith ha demostrado no enfocarse en las críticas, tanto como los haters lo hacen en él.