El 4 de mayo es el Día de Star Wars, por lo que te decimos cuáles son las 5 actividades gratis en CDMX para festejar el May the 4th be with you.

Siendo el domingo 4 de mayo es un día que todo fan de Star Wars celebra, pues es el May the 4th be with you, es decir el Día de Star Wars y te decimos qué actividades gratis hay en CDMX.

Estas son las 5 actividades para el Día de Star Wars en CDMX

Para festejar como se debe el May the 4th be with you o el Día de Star Wars, ¿qué mejor que estos planes gratis en CDMX?:

Exposición de Star Wars en el Palacio Postal Star Wars Convention Fan Fest Star Wars Maxirodada Star Wars Snack wars

Star Wars: Episodio 1 (Disney)

Exposición de Star Wars en el Palacio Postal

El Día de Star Wars habrá una exposición de la saga en el Palacio Postal, en donde la entrada será libre y durará todo el mes de mayo.

Esta exposición de Star Wars en el Palacio Postal, será una muestra de filatelia con estampillas, sellos, sobres y documentos relacionados con la saga.

La exposición se inaugura el sábado 3 de mayo y permanecerá en el Palacio Postal hasta el 28 de mayo.

El Palacio Postal abre de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y los sábados de 10:00 a 12:00; la entrada a esta exposición de Star Wars es libre.

La dirección es C. de Tacuba 1, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX.

Star Wars Convention

Otra de las actividades para celebrar el May the 4th be with you, es el Star Wars Convention.

Habrá dinámicas, concursos de disfraces, rifas y objetos de colección de Star Wars el 4 de mayo de 11:00 a 17:00 horas.

Este se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Churubusco en Calz. de Tlalpan 1721, San Diego Churubusco, Coyoacán, 04120 Ciudad de México, CDMX.

Fan Fest Star Wars

Otra de las actividades gartis en CDMX para el Día de Star Wars es el Fan Fest Star Wars en donde habrá bodas temáticas con referencias a la saga.

El evento será el Salón Lux del Deportivo SME Coapa en Calz. del Hueso 380, Coapa, Girasoles III, Coyoacán, 04920 Ciudad de México, CDMX.

Este evento iniciará el sábado 3 de mayo y la entrada es gratuita, de 11:00 a 18:00 horas.

Maxirodada Star Wars

Otro evento para el Día de Star Wars, es la Maxirodada Star Wars que se llevará a cabo este 4 de mayo y la entrada es gratuita.

Como ya se reveló, será una maxirodada temática de Star Wars, por lo que podrás adornar tu bici al estilo de la saga y disfrazarte si así lo quieres.

Los puntos de salida para esta esta Maxirodada Star Wars serán:

Parque la Mexicana

Metrobús Chilpancingo

Torre Latino

Ángel de la Independencia

Perisur

La ruta de la Maxirodada Star Wars, llegará hasta el Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Snack wars

En esta cafetería se celebrará el Día de Star Wars, la cual está ubicada en Tlatelolco y el 3 y 4 de mayo habrá proyecciones de las películas y series, promociones y un giveaway.

La cafetería estará ambientada como un templo jedi o una cantina rebelde; además también su menú tiene opciones temáticas referentes a Star Wars.

Se ubica el Lerdo 284-Local 9A, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX.

Actividades de Star Wars con costo en CDMX para el 4 de mayo por el Día de Star Wars

Además de las actividades gratuitas en CDMX, también se llevarán a cabo otras con costo para todos los fans de Star Wars para el 4 de mayo:

Star Wars Sinfónico en el Teatro Ángel Peralta

Concierto ‘Música Galáctica’ en el Cenart

Star Wars Sinfónico en el Teatro Ángel Peralta

Se trata de un concierto sinfónico con temática de Star Wars en el Teatro Ángel Peralta con más de 100 músicos en escena.

Habrá una orquesta en vivo, coro mixto con interpretación de niñas y niños a partir de las 18:00 horas el domingo 4 de mayo.

Se interpretarán temas de la saga de Star Wars, así como de series como:

The Mandalorian

Obi-Wan Kenobi

Andor

Ahsoka

También habrá una experiencia integral con duelos de sables, cosplayers y venta de coleccionables y mercancía exclusiva.

¿Dónde será el concierto sinfónico de Star Wars por su día este 4 de mayo? En Teatro Ángela Peralta en Aristóteles s/n, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.

Los boletos van desde los 550 pesos y hasta los 695 pesos más cargos por servicio.

Concierto ‘Música Galáctica’ en el Centro Nacional de las Artes (Cenart)

También habrá otro concierto en CDMX llamado ‘Música Galáctica’ en el Cenart, el cual se llevará a cabo el 3 de mayo a las 13:30 y a las 17:00 horas.

Este concierto rendirá un homenaje a Star Wars en el escenario, y los boletos tendrán un costo de 292 pesos.

El concierto ‘Música Galáctica’ se llevará a cabo en el Cenart en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210 Ciudad de México, CDMX