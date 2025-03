Zoe Saldaña, de 46 años de edad, se consagró en la ceremonia de los premios Oscar 2025, al ganar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película ‘Emilia Pérez’.

De origen dominicano, Zoe Saldaña recibió la estatuilla por interpretar a ‘Rita Mora Castro’, una abogada involucrada en la transición de un líder de cártel mexicano que busca vivir su verdadera identidad.

En la conferencia posterior a la entrega de los premios Oscar 2025, una periodista mexicana cuestionó a Zoe Saldaña sobre:

La representación de México en ‘ Emilia Pérez ’

’ La percepción de ciertos temas sensibles para la audiencia mexicana

Zoe Saldaña (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Qué dijo Zoe Saldaña? Su respuesta ha generado ámpula entre el público mexicano y generado más repudio hacia la película de Jacques Audiard.

Así fue la controvertida respuesta de Zoe Saldaña ante el rechazo del público mexicano a ‘Emilia Pérez’

La periodista mexicana Cristina Ibáñez, del portal Sensacine, le preguntó a Zoe Saldaña:

“Se ha dicho mucho de la película, de la gente trans y del empoderamiento femenino, pero no se ha hablado mucho de México, que es el corazón de esto. ¿Qué dirías sobre la parte difícil de esta película y el tema que es realmente doloroso para nosotros los mexicanos?” Cristina Ibáñez, periodista

Zoe Saldaña inició su respuesta con empatía hacia el sentir de quienes no gustaron de la película ‘Emilia Pérez’:

“Siento mucho que tú y tantos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención” Zoe Saldaña

Sin embargo, el resto de su respuesta, lejos de tranquilizar a los mexicanos, ha encendido más su rechazo hacia la película ‘Emilia Pérez’, que fue un fracaso en el país:

“Para mí, el corazón de esta película no es México. No estábamos haciendo una película sobre un país. Estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres" Zoe Saldaña

Zoe Saldaña (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Zoe Saldaña destacó que las protagonistas podrían haber sido de cualquier origen, enfrentando luchas universales relacionadas con la opresión sistémica y la búsqueda de la autenticidad.

"Esas mujeres podrían haber sido rusas, podrían haber sido dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, podrían haber sido de Israel, podrían haber sido de Gaza” Zoe Saldaña

Pese a sus últimas palabras, Zoe Saldaña se dijo abierta a entablar un diálogo constructivo con el público mexicano sobre cómo la película podría haber hecho mejor las cosas.

"Estoy abierta a sentarme con todos mis hermanos y hermanas mexicanos, con amor y respeto, tener una gran conversación sobre cómo ‘Emilia Pérez’ pudo haber sido mejor” Zoe Saldaña

Zoe Saldaña revive pla de críticas hacia ‘Emilia Pérez’ tras afirmar que ‘México no es el corazón’ de la película

La respuesta de la actriz rápidamente se viralizó en las redes sociales, incentivando una nueva ola de críticas sobre la película.

Los internautas han vuelto a cuestionar la representación que ‘Emilia Pérez’ dio de México y de la comunidad trans.

Asimismo, los internautas señalaron que la película perpetúa estereotipos negativos sobre los latinos y la comunidad transgénero.

“¿Qué no es sobre México? Habiendo tantas temáticas para hacer una historia sobre mujeres y deciden victimizar a un ex capo solo porque cambió de género y que quiere ser mejor persona...“, escribió un usuario de Instagram.

“Que todos estamos mal y no entendimos la película, dice”; “¿ahora dice que no trata sobre México? Tiene 3 canciones que tratan sobre México, ganó El Mal que habla sobre la corrupción, los desaparecidos y un largo etc que mencionan a México"; son otros ejemplos de los comentarios que reprobaron la respuesta de Zoe Saldaña.