Wonka ya tiene su calificación en Rotten Tomatoes tras la llegada de las primeras reseñas de la película, y el resultado es un tanto ambiguo.

Esto debido a que si bien Wonka tiene una calificación decente en Rotten Tomatoes, de momento la crítica la pone como la peor dentro de las tres adaptaciones de la historia de Roald Dahl.

De momento la película de Warner Bros. Discovery tiene un 79% de aprobación en base a 58 reseña; este número puede subir y bajar en los próximos días.

No obstante se espera que mantenga la calificación aprobatoria, más allá de la llegada de las nuevas reseñas al promedio.

Calificación Wonka en Rotten Tomatoes (Especial)

Wonka es “peor” que la versión de Johnny Depp según Rotten Tomatoes

Si bien Wonka tiene un buen promedio de calificación en Rotten Tomatoes a secas, de las tres adaptaciones se colocaría en el fondo, por debajo de la versión de Johnny Depp.

Charlie y la Fábrica de Chocolates de 2005 cuenta con un 81% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica de esa época.

No obstante, los espectadores odiaron esta versión dándole un 51%; de hecho es considerada una de las peores película de Tim Burton, con una mala actuación de Johnny Depp.

Charlie y la Fábrica de Chocolates en Rotten Tomatoes (Especial)

Obviamente quien está a la cabeza de esta “franquicia” es Willy Wonka y la Fábrica de Chocolates de 1971, con un 91% de la crítica y 87% del público .

Siendo considerada hasta nuestros días como algo insuperable.

Willy Wonka y la Fábrica de Chocolates en Rotten Tomatoes (Especial)

La calificación de Wonka en Rotten Tomatoes podría ayudar a la taquilla de la película

No es mentira que Wonka no ha tenido mucha atención por parte de Warner Bros. Discovery, quien sólo se centró en este 2023 en apoyar a The Flash y Barbie.

Sin embargo, estas primeras reseñas de Wonka, con su calificación aprobatoria en Rotten Tomatoes podría impulsarlo en la taquilla.

De hecho se espera que domine en su primer fin de semana, además de que fuera de Aquaman y el Reino Perdido, no tendría más competencia en estas semanas.

Wonka se estrenará en México el próximo 7 de diciembre de 2023.

Wonka (Warner Bros. Discovery)

Con información de Rotten Tomatoes.