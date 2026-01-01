Winnie Pooh está celebrando sus 100 años de existencia, es por ello que Disney traerá de regreso la versión clásica del personaje con una nueva película.

Siendo esta la primera película de Winnie Pooh de Disney en casi una década, donde se explotó más la vena terrorífica del personaje.

'Winnie the Pooh' (Klári Cseke / Pixabay)

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Winnie Pooh de Disney?

De acuerdo con Jim Cummings, voz oficial de Winnie Pooh en inglés, Disney ya se encuentra trabajando en la nueva película del personaje, la cual se espera que salga entre 2027 y 2028.

Si bien será un poco tarde para celebrar los 100 años de Winnie Pooh, para Disney el proyecto aún se enmarcará en el festejo de su versión del osito.

Otra cosa que se mencionó de manera implícita, es que esta será una película animada, contrario a los live action que ha desarrollado recientemente el estudio, donde el mismo Winnie Pooh ya tuvo su versión en “acción viva”.

Recordemos que en 2018 se lanzó “Christopher Robin”, que era una especie de secuela/cierre a la historia del personaje en Disney, donde se mostraba a un Christopher Robin de adulto regresando al Bosque de los 100 Acres.

No se detalló si sería de animación clásica o CGI, aunque los fans esperan que se recurra al 2D, que es donde se hizo famoso el personaje.

Personajes Winnie Pooh (Disney)

¿De qué tratará la nueva película de Winnie Pooh de Disney?

Jim Cummings no dio detalles de la trama de la nueva película de Winnie Pooh de Disney, aunque señaló que abordaría “el legado del bosque de los 100 Acres”.

Además mencionó que los fans de Winnie Pooh encontrarán una trama clásica y el encanto del personaje.

Todo indica que esta película no solo busca celebrar al osito, sino ser una especie de reboot de la franquicia, además de recuperar la esencia del personaje, tras la llegada de su versión asesina que se hizo viral hace unos años.

Habrá que ver si Disney logra limpiar la imagen de Winnie Pooh, toda vez que al ya no ser dueños de los derechos, ya no pueden imponer su visión de la historia.