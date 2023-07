Yasuaki Yamashita lloró al ver Oppenheimer, así fue la reacción de este sobreviviente de la bomba atómica al ver la película de Christopher Nolan.

Oppenheimer se ha convertido en un película de gran impacto, pues en ella se narra los sucesos que llevaron a la creación de la bomba atómica.

A esto, la productora cinematográfica Universal Pictures invito a ver Oppenheimer a Yasuaki Yamashita quien es uno de los sobreviviente de la bomba atómica ¿cuál fue su reacción?

Yasuaki Yamashita -de 84 años de edad- ha llorado al ver Oppenheimer, pues como uno de los sobrevivientes de la bomba atómica sabe a la perfección lo que paso aquel 9 de agosto de 1945 en Nagasaki.

Por lo que al ver la película de Oppenheimer de Christopher Nolan -de 52 años de edad- los recuerdo en la mente de Yasuaki Yamashita volvieron a retumbar, tanto que lo hicieron llorar.

Sin embargo, pese a recordar el sufrimiento que vivió por la bomba atómica, Yasuaki Yamashita aseguró que valió la pena ver Oppenheimer.

Debido a que Yasuaki Yamashita argumentó que la película Oppenheimer puede ser un buen material para que jóvenes pueden entender más de la consecuencias y el peligro que representa una bomba atómica.

Tras ver la nueva película protagonizada por Cillian Murphy -de 47 años de edad- una de las preguntas a Yasuaki Yamashita es sobre ¿odia a Robert Oppenheimer?

Como sobreviviente de la bomba atómica Yasuaki Yamashita asegura no odiar a nadie e incluso al propio Robert Oppenheimer.

“Mucha gente me ha preguntado si odio a los americanos. Jamás he odiado a nadie. No tenía tiempo de estar odiando a nadie, teníamos que sobrevivir, esa era la parte más importante, sobrevivir…”

Por lo que Yasuaki Yamashita recordó que cuando la segunda bomba atómica, conocida como Fat Man fue arrojada sobre Nagasaki, matando a unas 40 mil personas y dejando un saldo de más de 60 mil heridos su vida dio un cambio radical.

Tras este terrible incidente en la historia universal, los sobrevivientes de la bomba atómica, no solo sufrieron por este hecho, sino también fueron discriminados, pues se creía que podían tener enfermedades radiactivas.

A esto, Yasuaki Yamashita logró emigrar de Japón, pues cuando formó parte del equipo de prensa que acompañó a la delegación japonesa a los Juegos Olímpicos en 1968 en México vino para quedarse.

“México me recibió de brazos abiertos y me dio cariño. México me dio la segunda vida. Por eso el cariño y amor de los mexicanos me dio una lección para quedarme en México para siempre”.

Yasuaki Yamashita