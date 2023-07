Oppenheimer se estrena en México con una gran expectativa detrás; al ser la nueva película de Christopher Nola, hay dudas si en esta ocasión decidió meter una escena post créditos.

Si bien parece que el filme no da la opción de tener una escena post créditos, el director bien podría sorprender en esta ocasión expandiendo la historia de Oppenheimer al final.

Lo cual sería algo nuevo para Christopher Nolan de 52 años, el cual no está negado a la experimentación de vez en cuando, además de que está en una nueva casa, ahora produciendo para Universal.

Nosotros ya pudimos ver la película así que te diremos si esta tiene o no escenas post créditos.

Oppenheimer: Reparto de la película protagonizada por Cillian Murphy se revela en su nuevo tráiler (Universal)

¿Hay escenas post créditos en Oppenheimer?

Sin rodemos te podemos decir que NO, Oppenheimer no tiene escenas post créditos, ni a la mitad de estos ni al final de todo el metraje, no hay nada extra.

Si te quieres ir rápido, puedes retirarte de la sala después del final de Oppenheimer, no habrá nada parecido a una escena post créditos o similares.

Esto se entiende, pues la historia de la película se cierra perfectamente y no se dejan cabos sueltos; además de que no se pretende establecer una mega franquicia.

El filme es auto conclusivo y tiene un carácter más artístico, así que las secuencias después de los créditos salen sobrando.

Oppenheimer preventa en Cinépolis ya tiene fecha y este es el precio del boleto (Universal Pictures)

¿Por qué Oppenheimer no tiene escenas post créditos?

Oppenheimer no tiene escenas post créditos por el mismo Christopher Nolan, el cual tiene un estilo muy particular para hacer su cine, de forma un tanto artesanal.

No es la primera película de alto perfil de Christopher Nolan, y así como Oppenheimer, en ninguna ha metido una escena post créditos, ni siquiera en las de Batman.

Esto porque el director no le ve sentido a esta estrategia narrativa y de marketing, pues la trama de sus obras no requiere expansiones artificiales de este tipo.

Además Universal no iba a ordenarle que hiciera algo más “comercial” con su obra, sobre todo viendo que fue por el trato comercial que se le da al cine que renunció a Warner Bros. Discovery.