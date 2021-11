Nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ no tendría a Tobey Maguire y Andrew Garfield; con Sony reservando la sorpresa de su posible participación en la película.

Esto lo revelaron un par de insiders, tanto Reilly Johnson, como el conocido Daniel Richtman, quien ha estado al pendiente de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Ambos señalan que fuentes internas a Sony informaron que el tráiler de este 16 de noviembre de ‘Spider-Man: No Way Home’, no contaría con referencias a los actores.

Spider-Man: No Way Home (@RPK_NEWS1)

Muy difícil que Tobey y Andrew estén en el segundo tráiler Daniel Richtman

Spider-Man: No Way Home (Reilly Johnson)

Escuché de fuentes que Sony Pictures ha seleccionado la versión del tráiler de Spider-Man: No Way Home que NO muestra a Tobey Maguire o Andrew Garfield. El tráiler aparentemente no mostrará mucho. Tendremos que esperar y ver; pero parece que los fanáticos deberían reducir las expectativas. Reilly Johnson

Reilly Johnson es más cruel y menciona que el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ en realidad no mostrará mucho, así que los fans deben de reducir sus expectativas.

El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará a las 7:30 PM (CDMX), de acuerdo a estimaciones dadas por la propia Sony en un video promocional.

Por lo que sólo hay que esperar un poco más para ver qué nos depara el nuevo avance de ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Spider-Man: No Way Home’ sí contaría con la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Aunque Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparezcan en el nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, los insiders señalan que ambos actores sí estarán en la película.

Daniel Richtman menciona que definitivamente Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán en ‘Spider-Man: No Way Home’; pero por alguna razón se están guardando la sorpresa.

Todo indica que Sony mantendrá esta campaña de secretismo alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home’ a un mes de su estreno a nivel mundial.

Andrew Garfield Spider-Man (Sony)

Hay que señalar que aunque se ha prestado para teorías interesantes, fans ya se cansaron de esta manera en que Sony y Marvel están tratando a ‘Spider-Man: No Way Home’.

Curiosamente el no decir gran cosa de ‘Spider-Man: No Way Home’ le ha dado más publicidad a la película que si se hubiera revelado todo desde un inicio.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará el próximo 17 de diciembre, como una exclusiva en cines de todo el mundo.

Con información de Twitter.