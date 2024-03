The Idea of You, la nueva película de Anne Hathaway, ya es la mejor de Rotten Tomatoes con su alta calificación, ¿coincides con esa nota?

Se han dado a conocer en el sitio de Rotten Tomatoes las primeras críticas de la más reciente comedia romántica de Anne Hathaway, de 41 años de edad.

Basada en la novela de la escritora Robinne Lee -de 49 años de edad-, The Idea of You nos cuenta la historia de Sophie, una madre divorciada de 40 años de edad.

Ella viaja a Coachella con su hija y en esa aventura conoce a Hayes Campbell, joven de 24 años de edad, que es el cantante principal de la banda August Moon.

Todo indica que The Idea of You contará con buena recepción, ya que sus primeras reseñas en Rotten Tomatoes la ponen por el momento como la mejor película de Anne Hathaway.

The Idea of You (Prime Video)

¿Qué calificación tiene en Rotten Tomatoes, The Idea of You, la nueva película de Anne Hathaway?

Actualmente, The Idea of You (La idea de ti) tiene un 100% de calificación en Rotten Tomatoes con sus primeras reseñas de los críticos que la han visto.

Esta nota de la nueva película de Anne Hathaway podría modificarse con la acumulación de más comentarios de la crítica especializada.

De igual manera, aún falta por conocer cuál es la puntuación que le da el público a The Idea of You.

Sin embargo, se trata de un debut atractivo para una cinta estelarizada de Anne Hathaway, quien sigue cosechando éxitos en su carrera.

Los críticos destacan la actuación de Anne Hathaway, además de que coinciden en que se trata de una excelente cinta del género comedia romántica.

En Rotten Tomatoes, la película mejor calificada de Anne Hathaway es Dark Waters con un 95% de aprobación del público.

Calificación de The Idea of You en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Cuándo se estrena The Idea of You, la nueva película de Anne Hathaway?

¡Atención! The Idea of You, la nueva película de Anne Hathaway, ya tiene fecha de estreno en México.

Será el próximo jueves 2 de mayo 2024 cuando se pueda disfrutar de esta comedia romántica que promete mucho.

Cabe señalar que La idea de ti se encontrará disponible para las audiencias en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.