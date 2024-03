La actriz Anne Hathaway- de 41 años de edad- protagoniza una nueva película romántica que se estrenará en la plataforma Prime Video.

El 2024 es un año importante para Anne Hathaway que estrenará varios proyectos cinematográficos.

Una de las producciones que protagonizará Anne Hathaway es La idea de ti (The Idea of You), un drama amoroso que promete para los fans de este género.

A continuación, te decimos todo lo que tienes que conocer de esta cinta de Anne Hathaway para que no te la pierdas.

Anne Hathaway (Especial / Instagram @annehathaway)

¿De qué trata La idea de ti, la nueva película romántica de Anne Hathaway que llega a Prime Video?

Basada en la novela homónima de la escritora Robinne Lee- de 49 años de edad- La idea de ti se centra en Sophie, una madre divorciada de 40 años.

Ella tomará la decisión de ir con su hija al festival de Coachella de 15 años, luego de que su ex marido cancelara el viaje.

Dicho viaje de Sophie con su hija será una experiencia que les cambie la vida, ya que ahí esta mujer divorciada conoce al cantante principal de una banda.

Y con el que establecerá un intenso romance. Cabe destacar que La idea de ti es dirigida por el director estadounidense Michael Showalter, de 53 años de edad.

Además de Anne Hathaway, el elenco principal de La idea de ti, que estará en Prime Video, lo conforman:

Nicholas Galitzine, de 29 años de edad

Perry Mattfeld, de 29 años de edad

Reid Scott, de 46 años de edad

Annie Mumolo, de 50 años de edad

Ella Rubin, de 22 años de edad

Raymond Alexander Cham Jr., de 27 años de edad

La idea de ti, la nueva película romántica de Anne Hathaway (Especial )

Fecha de estreno de la nueva película romántica de Anne Hathaway que llega a Prime Video

Si eres fan del trabajo actoral de Anne Hathaway y no quieres perderte su nueva película romántica en Prime Video, te decimos la fecha en que se estrenará.

El catálogo de la plataforma de streaming tendrá disponible esta cinta a partir del 2 de mayo 20024.

Será el miércoles 6 de marzo cuando Amazon Prime lance el primer tráiler de La idea de ti, película que muchos ya esperan.